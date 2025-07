Za dobru energiju pobrinuće se DJ senzacija Jax Jones, globalno poznati hitmaker čija brojka od preko 9 milijardi streamova i 65 platinastih singlova govori sama za sebe. Njegov novi album Y2J donosi retro vibe ranih 2000-ih, ali kroz prizmu savremenog klupskog zvuka jugoistočne Azije i underground rave scene. Jax Jones, pravim imenom Timucin “Timz” Lam, nadahnuće crpi iz vlastitog multikulturalnog odrastanja, od londonskih klubova do porodičnih letovanja u malezijskom Penangu. Rovinj će đuskati uz hitove poput „You Don’t Know Me“, „Never Be Lonely“, „Where Did You Go?“, „Instruction“ i mnoge druge, a Jaxovo multikulturalno nasleđe i nepresušna radoznalost garantuju žurku za koju se priča da se ne propušta.