Tokom promotivnog perioda, koji važi do 30. septembra 2025. godine, kamatna stopa je značajno snižena. Klijenti mogu da izaberu stambeni krediti sa kombinovanom kamatnom stopom sa fiksnom kamatom od 4,50% tokom prvih 3 ili 5 godina, nakon čega sledi promenljiva kamata po stopi od 2,50% + 6 mesečni EURIBOR. Uz jednostavan, transparentan proces odobravanja kredita, dodatna pogodnost je naknada za obradu kredita od 0%, što dodatno umanjuje ukupne troškove za klijente.

 Fiksna kamatna stopa 4,50% u prvih 3 ili 5 godina otplate

 Promenljiva kamatna stopa 2,50% + 6M EURIBOR nakon isteka 3 ili 5 godina otplate

 Efektivna kamatna stopa 4,86 % za opciju sa fiksnom kamatom 3 godine i 4,87 % za opciju sa fiksnom kamatom 5 godina

 Bez naknade za obradu kreditnog zahteva (0%)

 Minimalno učešće 20 % i iznos kredita od 50.000 do 200.000 EUR

 Rok otplate od 12 do 30 godina (144‒360 meseci)

Kredit se odobrava u roku od 10 radnih dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije, uz podršku savetnika banke koji klijente vode kroz proces ‒ od prve procene kreditne sposobnosti do konačnog odobrenja i uknjižbe hipoteke. Klijenti svu dokumentaciju mogu da pošalju e-mailom, a nakon odobrenja kredita dolaze samo jednom u banku na potpisivanje ugovora.