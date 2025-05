Od 15. do 18. maja, Rovinj je bio domaćin hiljadama stručnjaka koji su zajedno crtali budućnost tržišnih komunikacija. Otvoreno smo razgovarali o onome što je važno – od AI-ja i etike do kreativnosti i transformacije tržišta. Rezultat? DK je ponovo nadmašio sam sebe. Preko 200 govornika, 80 programskih segmenata, 730 prijavljenih projekata, više od 130 partnera i sponzora, čak 125 članova žirija i odbora, i 5 festivalskih bina – ovogodišnje izdanje bilo je najveće i najuticajnije do sada. Hiljade komunikatora iz regiona i sveta dale su Rovinju puls ideja, kreativnosti i pravca za budućnost.