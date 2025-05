U svetu u kojem se tehnologija, kultura i kreativnost svakodnevno sve više prepliću, ključno je pratiti one koji u tom haosu vide priliku. Dani komunikacija, koji će se održati od 15. do 18. maja u Rovinju , ponovo okupljaju najuticajnije mislioce i pionire industrije – a jedan od njih je i David Shing – digitalni filozof, futurista i bivši glavni evangelista AOL-a, koji je još 2015. godine ostavio bez daha domaću komunikacijsku industriju.

Na Danima komunikacija održaće predavanje pod nazivom Nothing Changes If Nothing Changes, koje istražuje kako tehnologija, a posebno veštačka inteligencija, može postati sredstvo za dublju, smisleniju komunikaciju između brendova i ljudi. U vremenu kada sadržaj ima vrednost, ali kontekst nosi ključ, Shing će pokazati kako se veštačka inteligencija može iskoristiti ne za postizanje savršenstva, već kao katalizator napretka – alat koji pokreće emocije, dijalog i autentičnu kreativnost.