U vremenu kada algoritmi diktiraju pravila igre, a brendovi se neprestano bore za pažnju potrošača, ključno je pronaći savršen balans između kreativnih kampanja, analize podataka i AI-driven automatizacije kako bi oglašavanje bilo efikasno, merljivo i skalabilno. Upravo će to biti jedna od ključnih tema na Danima komunikacija, festivalu komunikacija i kreativnosti koji se održava od 15. do 18. maja u Rovinju. Na festival stiže i Marisha Lakhiani , koja će otkriti kako koristiti veštačku inteligenciju i automatizaciju za rast brendova i maksimizaciju povrata na ulaganje u oglašavanje (ROAS).

U svom predavanju „6 Hacks to 5x Your ROAS Using AI and Automation“, Lakhiani će otkriti kako koristiti Facebookov AI i ChatGPT za pretvaranje sirovih podataka u konkretne marketinške strategije koje donose rezultate. Pokazaće kako kreirati stotine visokoperformansnih oglasa u samo nekoliko minuta, podeliti ultimativni CPM hack koji smanjuje troškove za 72%, i predstaviti ekskluzivni Mindvalleyjev case study, koji je rezultirao 5x povratom na oglašavanje u samo 30 dana.