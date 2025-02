The Attention Economy: All Marketers are Wizards (Without the Hat), predavanje koje će održati na glavnoj bini na Danima komunikacija, biće prilika da naučite kako da pobedite u borbi za pažnju i učinite da se vaš brend istakne u prepunom digitalnom svetu. Crpeći inspiraciju iz svoje knjige The Attention Economy: A Category Blueprint, Nelson-Field će predstaviti svoju teoriju o pojačavanju pažnje, pružajući uvide koji kombinuju kreativnost, podatke i najsavremeniju tehnologiju, uključujući veštačku inteligenciju.