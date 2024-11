E, pa sada imate zaista retku priliku da naučite oba, i to po ceni jednog. Ovu priliku ne želite da propustite Kako bi ponudile dragocenu podršku svim ljudima koji žele da promene svoju karijeru i život i pružile im znanja koja će im to i omogućiti, ITAcademy i BusinessAcademy su pokrenule jedinstvenu akciju povodom događaja Black Friday (Crni petak), koji je širom sveta poznat po velikim sniženjima i rasprodajama.

Svi zainteresovani koji se do 1. decembra prijave za školovanje u nekoj od ove dve ustanove, pored izabranog programa, moći će naredne godine da pohađaju još jedan program po izboru u okviru te ustanove, i to potpuno besplatno. Dakle, dobićete dva programa, od kojih ćete platiti samo jedan, i to po sniženoj ceni jesenjeg upisnog roka.