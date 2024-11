Vašington – Banke i finansijske institucije, kao tradicionalno konzervativne i strogo regulisane organizacije, specifične su kada je u pitanju transparentnost i istupanje u medijima, istakao je Milan Vićentić, član Izvršnog odbora ALTA banke, na panelu „Markets & Media — Being Transparent in a Non-Transparent World” održanom u Vašingtonu na trećoj godišnjoj konferenciji Transatlantic Leadership Network.

U društvu iskusnih međunarodnih eksperata za medijska i politička pitanja, kao i američkog ambasadora Džona Krejga, Vićentić je pojasnio da razlog za to leži u činjenici da je poslovanje banaka vezano za jasan set pravila finansijskih regulatora, a dodatno utemeljeno na poverenju koje korisnici ukazuju bankama, deleći sa njima svoje lične podatke i podatke o ličnim ili kompanijskim finansijama. Sa druge strane, upravo tradicionalni mediji mogu sa bankama imati vrlo značajno savezništvo u cilju povećanja finansijske pismenosti stanovništva i edukacije o upravljanju ličnim finansijama, kao i u borbi protiv sve prisutnijih prevara u digitalnom svetu.

„Aktuelna je promena na medijskoj sceni, gde se od tradicionalnih medija kakve poznajemo dolazi do društvenih mreža i novih vidova medija, gde danas svako od nas može postati i pokrenuti lični medijski kanal, putem, na primer, podkasta ili distribucije određenih informacija. Paralelno s tim, dešavaju se i značajne promene na finansijskom i bankarskom tržištu, naročito ubrzane nakon finansijske krize iz 2008. godine, sa brzim razvojem fintecha, neobanaka, pa i aktuelnih kripto tržišta. Upravo je u tom segmentu transparentnost veoma bitna, ali samo transparentnost bez odgovornosti, u bilo kojoj industriji, ne pravi razliku sama po sebi. Svaka industrija treba da ima uspostavljene mehanizme i standarde, kako eksterne, tako i interne komunikacije, kako bi bila u potpunosti transparentna i mogla da odgovori na određene izazove, a biznis učini održivim“, pojasnio je Vićentić.

Transparentnost je važan postulat u samoj relaciji između institucije i eksternih korisnika, ali i zaposlenih unutar same banke. „Kao ALTA banka, trudimo se da o relevantnim novinama i dešavanjima informišemo naše zaposlene pre nego što vest bude plasirana u medijima, jer na taj način svaki naš zaposleni postaje najbolji ambasador ideja i vrednosti koje želimo promovisati“, rekao je Vićentić.

„Iz perspektive poslovanja banaka, set regulativa i pravila koji je danas uslovljen i baziran na ESG standardima, a koji uključuju ekološku, socijalnu i upravljačku komponentu, čine banku bitnim akterom u ovom lancu. Banke imaju ulogu promovisanja finansiranja kompanija sa 'zelenom agendom', od smanjenja emisije CO2, do odgovornog poslovanja, uvažavanja ličnih i kulturoloških razlika zaposlenih i svih zainteresovanih društvenih i ekonomskih činilaca, pa do pitanja etičnosti“, dodao je Vićentić.