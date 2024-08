POZNATI SVETSKI BREND THE BODY SHOP DOBIJA NOVOG VLASNIKA: Vraćaju se na velika vrata, dame će biti posebno oduševljene

Kada je The Body Shop pao u administraciju početkom februara 2024. godine, samo nekoliko meseci

nakon što ga je kupila privatna investiciona kompanija Aurelius, svetla nade su se ponovo upalila za ovaj kultni brend. Lanac kozmetike vraća se na velika vrata za hiljade svojih korisnika širom Evrope.

Najnovija vest donosi optimizam – preduzetnik Mike Jatania i njegov konzorcijum iz Aurea

grupe sklopili su ugovor o ekskluzivnosti za kupovinu The Body Shop-a i ovaj lanac je spreman da dočeka svog trećeg vlasnika za manje od godinu dana.

Odluka dolazi nakon intenzivnog procesa nadmetanja i predstavlja potencijalno svetlu budućnost za

brend koji je oduvek bio omiljen širom sveta. Tim koji vodi bivši izvršni direktor Molton Brown-a Charles Denton, sada je zadužen za dovršavanje spasilačkog dogovora.

Denton je, uz svoje iskustvo u upravljanju vrhunskim brendovima poput Molton Brown-a i Erno Laslo-a, izjavio da bi The Body Shop mogao da izađe iz administracije već u avgustu, ako sve bude išlo prema planu.

Konzorcijum Aurea grupe, predvođen britanskim milionerom Mikeom Jataniom i bivšim izvršnim

direktorom UBS-a Polom Rafaelom, kao i bivšim generalnim direktorom Pharmapacks-a Endrjuom

Vagenasom, donosi snažno iskustvo u industriji lepote.

Jatania je prethodno vodio kompaniju Lornamead, koja je bila vlasnik brendova poput Woods of

Windsor i Iardlei. Ovaj stručni tim donosi sve potrebne sastojke za dugoročni uspeh i stabilnost The Body Shop-a.

Iako dogovor još uvek nije konačno završen, zajednički administratori su uvereni da će ova transakcija

obezbediti najbolji ishod za poverioce i da će pružiti stabilnu budućnost za The Body Shop.

Očekuje da će transakcija biti zaključena u narednim nedeljama. Ova vest donosi novu nadu za brend koji je prošao kroz turbulentne trenutke, ali uz stručnost i viziju novog lidera, The Body Shop bi mogao da se vrati na staze uspeha i rastu kao simbol kvaliteta i održivosti u industriji lepote.

O brendu The Body Shop

Čuven po integrisanju sirovih i prirodnih sastojaka u formule svojih visoko kvalitetnih proizvoda, The Body Shop je poznat širom sveta kao pionir filozofije da biznis može biti u službi dobra, po podizanju društveno odgovornog standarda i po svojoj konstantnoj posvećenosti kampanjama koje daju glas onima koji ne uspevaju da se čuju. Danas, The Body Shop nudi oko 800 veganskih proizvoda koji nisu testirani na životinjama, od poznatog Shea Body Butter-a, do voljenog Tea Tree asortimana.