Kako logističke poteškoće i internacionalni sukobi na Crvenom moru menjaju cene kafe

Globalni problemi, zbog kojih cena kafe raste u celom svetu, prelivaju se i na naše tržište rezultirajući očekivanim poskupljenjem kafe i u Srbiji početkom jula. Ekonomista Ljubodrag Savić objašnjava da su faktori koji kreiraju promene na tržištu, deo šireg problema, a posledice su neminovno povećanje cena za krajnje potrošače. Kako bi se situacija stabilizovala, potrebno je rešiti logističke i geopolitičke prepreke koje trenutno otežavaju trgovinu i distribuciju omiljenog napitka širom sveta.

Činjenica je da poslednjih godina uvoz kafe postaje sve skuplji, a distributeri su do sada bili prinuđeni da se snalaze tako da te dodatne troškove u potpunosti ne osete krajnji potrošači. Na ruku im ne ide ni povećanje cena energije i goriva, što direktno utiče na sve faze proizvodnje i distribucije, od prženja zrna kafe do isporuke u maloprodajne objekte. Razumevanje kompleksnosti ovih izazova ključno je za predviđanje budućih kretanja cena i prilagođavanje strategija u poslovanju i potrošnji.

foto: Promo

„Skok cene kafe na svetskom tržištu uzrokovan je objektivnim razlozima. Obilne kiše u Brazilu i velike suše u Vijetnamu proteklih nekoliko godina dovele su do nestašice sirove kafe. To su prepoznali i investicioni fondovi koji posluju na berzama u Londonu i Njujorku, koji su ulaganjem milijardi dolara dodatno podigli cenu. Zbog viših cena sirove kafe, povećani su i carinski troškovi. Dodatno, problemi sa logistikom izazvani napadima Huta na transportne brodove u Crvenom moru prisiljavaju brodove da umesto Sueckog kanala koriste alternativne rute, što je povećalo i vreme i cenu transporta u Evropu. To su samo neki od problema na globalnom nivou, koji se prelivaju i na naše tržište, što rezultira očekivanim rastom cene kafe u Srbiji“, kaže ekonomista Ljubodrag Savić.

Kako bi se u potpunosti razumela kompleksnost promene rute, važno je reći da je Suecki kanal ključna tačka za globalni transport, a njegovim izbegavanjem brodovi moraju ploviti dužim putem oko Afrike, što povećava troškove goriva i produžava vreme isporuke. Samim tim – utiče i na cenu kafe.

foto: Promo

Promene u klimatskim uslovima takođe igraju značajnu ulogu. Globalno zagrevanje utiče na regije u kojima se kafa tradicionalno uzgaja, prisiljavajući proizvođače da traže nova područja za uzgoj ili da investiraju u otpornije sorte kafe. Adaptacija na ove promene zahteva značajna sredstva i vreme, što se odražava na cenu konačnog proizvoda.

Svi ovi globalni i lokalni faktori zajedno stvaraju složen sistem u kojem cene kafe fluktuiraju i rastu, zbog čegta je naglašena potreba za koordinisanim naporima vlada, međunarodnih organizacija i privatnog sektora kako bi se ublažili logistički problemi i stabilizovalo tržište. Razumevanje ovih složenih faktora ključno je za prilagođavanje strategija i predviđanje budućih kretanja na tržištu kafe.

Promo