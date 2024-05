IDEJE I INOVACIJE ZA LEPŠU BUDUĆNOST: Nadahnjujuće priče srpskih finalista konkursa #OkvirPodrške

Unapređenje društva i rešavanje izazova, poput prekomerne upotrebe digitalnih tehnologija među mladima, vršnjačkog nasilja, kršenja ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i siromaštva, zahteva kontinuiranu podršku. Regionalni konkurs NLB Grupe #OkvirPodrške pružio je, četvrtu godinu zaredom, pravu priliku malim lokalnim biznisima da predstave ideje koje mogu da Naprave Lepšu Budućnost i dobiju neophodnu podršku za svoj razvoj.

foto: Promo

Na ovogodišnjem konkursu učestvovalo je 300 kompanija i organizacija sa svojim održivim idejama i rešenjima, a u finale je ušlo 55 inovativnih projekata sa sedam tržišta na kojima NLB Grupa posluje. Pobednik konkursa je kompanija Krožnik iz Slovenije i pripalo joj je 50.000 evra. Projekat kompanije Inclusio iz Srbije, aplikacija za pomoć osobama sa posebnim potrebama, osvojio je drugo mesto i 30.000 evra, dok je trećeplasirana kompanija Alicorn iz Crne Gore osvojila 20.000 evra.

foto: Promo

Za devet finalista sa srpskog tržišta obezbeđene su posebne bankarske povlastice i podrška u vidu medijske promocije, čime će dobiti dodatne resurse i vidljivost za dalji razvoj svojih ideja.

Među njima je i projekat humanitarno ekološke organizacije Čepom do osmeha, koja je do sada kroz brojne inicijative i akcije uspela da sakupi 1400 tona plastičnih čepova i time obezbedi sredstva za kupovinu 88 pomagala za decu sa smetnjama u razvoju. „Kroz naš rad, edukacije i ekološke akcije, kao i učešćem na konkursu Okvir podrške, trudimo se da širimo svest o važnosti empatije i solidarnosti prema osobama sa invaliditetom. Prateći ciljeve održivog razvoja, vredno radimo na promociji inkluzivnog društva sa visokom ekološkom svešću svih građana, što je izuzetno važno jer je u rešavanje problema, i lokalnih i globalnih, potrebno da se svi zajedno uključimo“, navode iz organizacije.

foto: Promo

Humanitarna organizacija Dečije srce, plasirala se u finale sa originalnim projektom – prvom knjigom na svetu koju je ilustrovao dečak sa autizmom. „Naša ideja promoviše osobe sa autizmom kao korisne članove zajednice. Napravili smo prvu istorijsko-edukativnu knjigu o pčelama i Srbima koju je ilustrovao dečak iz autističnog spektra, zaposlen u kafeu našeg radnog centra. Zahvaljujemo NLB Grupi koja budi ono najbolje u nama“, rekao je Goran Rojević, direktor ove humanitarne organizacije.

foto: Luka Petrović studio lukapphoto

Projekat koji se našao među finalistima jeste i Get ready space, inkluzivno razvojnog kruga za decu i mlade Moj način, koji kroz kreiranje digitalne platforme za učenje životnih i socijalnih veština, radi na poboljšanju zdravstvenih i životnih uslova dece i mladih sa razvojnim smetnjama. „Veliki broj investitora smatra da preduzetništvo koje ima neku inkluzivnu ili socijalnu komponentu ne može da bude finansijski samoodrživo. Drago nam je što smo sa idejom platforme za razvoj socijalnih veština Get Ready došli do finala. Čestitamo pobednicima takmičenja, kao i NLB Grupi na dobroj ideji“, istakla je predsednica Nela Stanojević.

foto: Promo

NLB Grupa je kroz konkurs #OkvirPodrške još jednom potvrdila svoju posvećenost podršci i promociji društveno odgovornih ideja koje mogu da doprinesu boljem kvalitetu života i održivom razvoju u regionu.

foto: Promo

Promo tekst