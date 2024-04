Dan Ariely oduševio publiku Dana komunikacija

Glavna sala popularnih Dana komunikacija, koji se ovih dana održavaju u Rovinju, bila je prepuna nastupom Dana Arielyja, koji je posetio ovaj festival kreativnosti kako bi svoje znanje podelio sa lokalnim komunikatorima. „Ljudi su preopterećeni i prezaposleni, moramo da pronađemo način da učinimo pravu stvar jednostavnom“, rekao je jedan od vodećih svetskih stručnjaka za bihejvioralnu ekonomiju, trostruki autor bestselera New York Timesa, naučnik sa Univerziteta DUKE, jedan od omiljenih govornika TED-a koji su inspirisali skoro 30 miliona gledalaca i koautor uspešnog dokumentarca o (ne)poštenju, koji je Bloomberg uvrstio u izbor 50 najoriginalnijih mislilaca sveta.

Dan Ariely je u svom predavanju do poslednje sekunde angažovao učesnike, koji su željno iščekivali nove primere i zaključke iz svoje bogate karijere koji su svima pokazali koliko smo kao ljudska vrsta predvidljivo iracionalni. On se osvrnuo na predvidljivu iracionalnost ne samo u svakodnevnom životu već i u poslovnom svetu – jer sve što radimo za svoju kompaniju ne radimo za nju, već za ljude sa kojima radimo. Posle inspirativnog govora i pregršt pitanja oduševljene publike, napustio je scenu sa važnim savetima za bolji život: „Budite manje plašljivi, ali ne živite samo u trenutku, već razmišljajte o široj perspektivi“.

„Kada Dan Ariely stane na binu, mi sednemo i slušamo“, prokomentarisala je direktorka festivala Dunja Ivana Ballon i dodala: „Gromni aplauz kojim ga je publika nagradila potvrdio je da nema većeg stručnjaka za temu ponašanja potrošača od njega, pa smo izuzetno ponosni da smo na našem tipično-atipičnom festivalu imali priliku da od jednog od najvećih svetskih mislilaca naučimo koliko smo racionalni-iracionalni i predvidljivo-nepredvidivi. Hoćemo li sve što smo naučili pokušati u praksi i biti racionalniji? Možda. Ali tek od ponedeljka, kada se vraćamo u Zagreb. Od celog organizacionog tima pozdrav sa Dana komunikacija“.

Važan aspekt ovogodišnjeg festivala su rasprave o ponašanju potrošača, bihejvioralnim pozadini donošenja odluka i ulozi lažnih vesti u opštoj (ne)racionalnosti društva – o čemu je na neobičan način govorio Oobah Butler – najveći današnji šaljivdžija i, što je još važnije, miljenik publike koji je u svojoj najnovijoj edukativnoj epizodi razotkrio je velikog tehnološkog giganta u predavanju The Great Amazon Heist, ne propustivši pritom da nasmeje publiku do suza. A o uticaju društvenih mreža na društvo učesnici su saznali od pokretača globalno popularnih platformi UNILAD i LADbible, koje su dostizale milijarde - na glavnu binu izašao je Alex Partridge powered by Konzum. „Najveći greh koji svaki marketar može da počini je kreiranje sadržaja koji će publiku ostaviti ravnodušnom. Ključno je pronaći način za kreiranje sadržaja koji podstiče emocije – a pričanje sopstvene priče nas približava zajednici“, rekao je osnivač viralnih sajtova.

„Znamo dobro da na Dane komunikacija dolazimo da slušamo najveća lica svetske industrije, i ovaj put nije ništa drugačije. Dva festivalska dana ispunjena briljantnim znanjem su iza nas - šteta je da niste bili prisutni. Na sreću, još uvek imate vremena da ispravite tu grešku i pridružite nam se“, rekao je Damir Ciglar, član organizacionog odbora festivala, nakon predavanja briljantnog kreativnog stratega Briana Collinsa, kojeg je Forbes istakao kao transformatora budućnosti izgradnje brendova.

Ovo je samo deo sadržaja koji je danas održan na još nekoliko festivalskih lokacija – petak je obeležilo više od 30 drugih programskih segmenata, sve od pristupa do političkih kampanja u razgovoru How to Get 370 Million Europeans on Board i izvršnih odluka u redakcije u Secrets of the Editor's Pick do kreativnih diskusija kao što su PPP: Bringing Sexy Back to Advertising and The Folder of Shame: Celebrating Our Regrettable Campaigns! i nezaobilazne teme u komunikacijskoj industriji – uspešan spoj kreativnosti i biznisa u razgovoru The Business of Ideas, koji je vodio Nikola Žinić, član organizacionog odbora Dana komunikacija: „Vreme je da razumemo, ne samo u okviru industrije ali i društva u celini, ta kreativnost je ključni izvor inspiracije i sastavni deo svakog uspešnog poslovnog plana. Drago mi je što smo na festivalu uspeli da zaronimo u ovu temu: Dani komunikacija savršeno prenose šta nam znači dašak kreativnosti za bolji rad – i život.“

