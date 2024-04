PREDFESTIVALSKA GROZNICA: ORGANIZATORI DANA KOMUNIKACIJA ZAKLJUČANI U NOVOJ GLAVNOJ SALI

Popularni festival tržišnih komunikacija uskoro će otvoriti vrata hiljadama komunikatora i kreativaca - ali su jedna vrata ostala zatvorena.

Godinu dana je već prošlo i vreme je da ponovo uživamo u omiljenim Danima komunikacija, koji će od 11. do 14. aprila ugostiti hiljade komunikatora, kreativaca, digitalnih ljudi i marketara, a na najneobičniji mogući način saznali smo da je ove godine, uz sve ostalo, kako su organizatori već najavili, priprema spektakularan novi 360° izgled glavne AAA festivalske sale. Naime, tamo su se navodno zaključali članovi organizacionog odbora Dunja Ivana Balon, Jelena Fiškuš, Davor Bruketa, Anđela Buljan Šiber, Damir Ciglar i Nikola Žinić i odbijaju da izađu. Prema onome što smo uspeli da saznamo iz hotela Lone, izgleda da su odlučili da tu prenoće, a sa sobom su poneli i novu festivalsku robu. Razlozi nisu poznati.

Atmosfera je magična, rekla je Dunja Ivana Ballon, direktorka Dana komunikacija, kada je prvi put videla novu postavku glavne sale, dok je Damir Ciglar radosno ponovio reč spektakl, gledajući u ekran od 170 kvadratnih metara. Davor Bruketa se (opet) skinuo, a ovoga puta je od glave do pete obukao novu FUCK & LOVE festivalsku robu. On smatra da je poruka svima jasna. Nikola Žinić i Anđela Buljan Šiber zabavljaju se režirajući, a viđeni su i kako se penju na ogromne statue takmičenja Effie, IdejaX, MIXX, BalCannes i dopisuju se sa festivalskim AI-jem. Jasno je samo jedno – da više niko ne razume šta se zaista dešava. Iskusni tim HURA-e i IAB-a Croatia, koji je takođe na lokaciji, ne pokušava da ih urazumi, a rečeno nam je da nije isključeno da su oni zapravo sve zakuvali. Uostalom, ovo je deseto izdanje ovog omiljenog festivala.

Jedina nada za hiljade i hiljade i hiljade (čitaj: rekordnih tri hiljade) učesnika koji su već na putu za Rovinj je Jelena Fiškuš, za koju se priča da će vrata festivala otvoriti u četvrtak, 11. aprila u 15 časova, kada prva festivalska predavanja.

Uz ono što mnogi smatraju najboljim programom u ovom delu sveta, Dani komunikacije su do sada najavili noćna predavanja, predavanja na plaži, piva posle programa, afterparti na plaži, novu produkciju glavne 360° sale, neobičan FUCK & LOVE merch, nova četvrta dvorana ŠŠŠumica (koja se, za razliku od naziva, još uvijek nalazi u hotelu Lone?!), prvi AI ovakvog događaja u Hrvatskoj i čitav niz drugih sadržaja bez presedana.

Šta očekivati od Dana komunikacija – više niko ne zna, a odgovorni (očigledno) više nisu baš odgovorni, pa ih nije moguće ni pitati. Ne preostaje ništa drugo nego doći na deseto izdanje Dana komunikacija koji će, po svemu sudeći, potpuno – oduševiti.

Prijave za učešće uživo ili onlajn moguće su na www.danikomunikacija.com..

Program festivala dostupan je na www.danikomunikacija.com/speakers.

Festivalska roba je dostupna na sledećoj poveznici.

Upoznajte finaliste takmičenja i članove žirija ovde.

Upoznajte svog festivalskog AI asistenta na poveznici.

1 / 8 Foto: Vana Katančić

O DANIMA KOMUNIKACIJA:

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the box pristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Novo izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i ovoga puta u rovinjskom Loneu dočekuje sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com.

O ORGANIZATORIMA:

Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX, MIXX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes, redovne edukacije i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu svjetskog udruženja agencija VoxComm, EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje), ekskluzivni je predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku te je kroz Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia dio svjetske mreže IAB Global Network.

Pratite nas na službenim Facebook i LinkedIn stranicama, a više o HURA-i saznajte na www.hura.hr.

Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia kolektivni je predstavnik i ambasador industrije interaktivnog marketinga i velike svjetske organizacije IAB Global Network u Hrvatskoj. Djelovanjem unutar Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), povezuje najvažnije aktere angažirane u rastu interaktivnog marketinga i inzistira na najvišem standardu, a hrvatsko je tržište ovom akvizicijom postalo bogatije za brojne materijale, specijalizirane edukacije, nagrade, istraživanja, analize i network koji će ekskluzivno biti dostupni kroz IAB Croatia.

Više informacija pronađite na www.iab-croatia.com te na Facebooku i LinkedInu.

Kontakt za medije: barbara.tolic@hura.hr

