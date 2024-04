PERSPEKTIVA KOMUNIKATORA: OD IZBORA I UREĐIVAČKE POLITIKE DO PR-A I NATIVNOG OGLAŠAVANJA NA DANIMA KOMUNIKACIJA

Živimo u vremenu nikad većih mogućnosti, ali nikad većih izazova za komunikatore. Uredničke odluke, tekstovi koje je pisao AI, lažne vijesti i superizbori samo su neke od tema kojima će se u Rovinju baviti ovaj poznati festival tržišnih komunikacija.

Da li je uređivački rad uglavnom određen formatom ili medijskom politikom? Šta znači tehnološki napredak u kontekstu političkih kampanja? Kako rade PR ljudi u doba veštačke inteligencije? Da li izvorno oglašavanje obmanjuje korisnike ili im pomaže da pronađu prilagođeniji sadržaj? Sa kojim se finansijskim i tehnološkim preprekama suočavaju mediji u doba hiperprodukcije sadržaja? Ovo su samo neka od pitanja na koja će odgovoriti zanimljivi razgovori Dana komunikacija, koji će se u svom desetom izdanju održati u Rovinju od 11. do 14. aprila po prvi put u četiri festivalske dvorane

Raspored ovogodišnjeg festivala je već objavljen, a neki od sadržaja su istaknuti u nastavku!

[DK SPOTLIGHT] SECRETS OF THE EDITOR’S PICK

Ako želite da saznate ko ili šta upravlja uređivačkim odlukama, da li i koliko one mogu biti objektivne – a posebno koliki uticaj imaju gledaoci ili čitaoci (čitaj: mamac za klikove), to ćete moći da uradite na Danima komunikacija. Da li je uređivački rad uglavnom određen formatom, vlasništvom, politikom ili oglašivačima i zašto nove generacije ne veruju medijima (i urednicima)? O ovim (i drugim) temama govoriće Damir Ciglar (designated driver, Imago Ogilvy; član HURA-e i IAB-a Croatia) i Boris Trupčević (konsultant, TNT Media Lab) u intrigantnom segmentu [DK SPOTLIGHT] Secrets of the Editor’s Pick.

SUPER ELECTION FEVER BY CROATIAN PUBLIC RELATIONS ASSOCIATION (HUOJ)

Parlamentarni, evropski i predsednički izbori 2024. i lokalni izbori 2025. svakako su izazvali glasačku groznicu u Hrvatskoj i postali glavna tema u medijima i javnosti, a sa sobom nose i političke kampanje. Veštačka inteligencija, provera činjenica, društvene mreže, manipulacija – samo su neki od pojmova sa kojima se suočavaju PR stručnjaci i Bojana Božanić (izvršna direktorka, Lider Media; članica IAB-a Croatia), Nina Išek Međugorac (izvršna direktorka, Val grupa; članica HURA-e i IAB-a Croatia) i moderator Kristijan Sedak (HUOJ, postdoktorand, Hrvatsko katoličko sveučilište, predavač, Umetnost komunikacije).

PURSUIT OF AUTHENTICITY: GOING NATIVE

Njegova glavna odrednica je zanimljiv i relevantan sadržaj koji uspešno privlači pažnju i lojalnost: native oglašavanje je poslednjih godina zauzelo važnu poziciju na tržištu. Koja je granica između uredničkog sadržaja i promotivnog materijala, što može dovesti do zavaravanja potrošača? Iskusni panelisti Ema Huskić (voditeljica marketinga, Mastercard; član IAB-a Croatia), Dina Hrastović (voditeljica TG studija, Telegram Media Group) i Martina Srnec (direktorica Sektora za promociju i oglašavanje Hrvatske turističke zajednice) moderirao Krešimir Macan (savetnik za poslovanje i komunikacije, Manjgura; član HURA-e i IAB-a Croatia) otkriće kako nativno oglašavanje zaista utiče na iskustvo potrošača i na koji način odražava želju industrije za autentičnošću.

PR 2030: THE UNRAVELING OF PUBLIC RELATIONS

Svet odnosa s javnošću je poslednjih godina preplavljen novim tehnologijama, inovativnim trendovima i progresivnim strategijama, što neminovno dovodi do velikih promena u ovoj dinamičnoj oblasti. U razgovoru PR 2030: The Unraveling of Public Relations, moderatorici Ankici Mamić (vlasnici Agencije IMC; članica HURA-e i IAB-a Croatia) pridružit će se Dunja Bua Maričević (osnivačica i izvršna direktorica, Pragma komunikacije; članica HURA-e i IAB-a Croatia), Vladimir Preselj (CEO, Millenium promocija; član HURA-e i IAB-a Croatia) i Sanja Petek Mujačić (CEO i partner, Hauska & Partner; članica HURA-e i IAB-a Croatia), gde će zajedno zaviriti u budućnost PR i saznajte da li virtuelne konferencije za štampu, najave koje su napisali AI i uticajni ljudi vide kao stvarnost 2030. godine – i da li će krizna komunikacija uz pomoć veštačke inteligencije ikada zaista zaživeti.

DIGITAL DIALECTICS: LOCAL VS. GLOBAL SUBSCRIPTION TRENDS POWERED BY HUDI

Ključna uloga medija u pružanju pouzdanih informacija prepoznata je u nizu globalnih izazova, uključujući zabrinutost za ljudska prava, kontinuirane ratove i ekonomske promjene. Dolazak generativne veštačke inteligencije dodatno je transformisao novinarsku industriju, označavajući značajan pomak u tehnologiji. Sa kojim finansijskim i tehnološkim preprekama se mediji suočavaju i šta uvođenje digitalne pretplate znači za njihovu budućnost? Sa posebnim naglaskom na digitalnu strategiju, predstavnice HUDI-a Maja Maldini (dr, viši menadžer, upravljanje operacijama i znanjem, VAN-IFRA Žene u vestima, član radne grupe za digitalnu pretplatu) i Vanja Prahić (direktor digitalnog razvoja i performansi, 24sata, predsednica, HUDI Digital Subscription Taskforce) podeliće svoja iskustva, a ulogu moderatora će preuzeti Matej Lončarić (Glavni direktor digitalnog poslovanja, CME Adria, predsednik HUDI-ja).

Svi kreativci, marketari, digitalci, mediji i ostali komunikatori koji ove godine žele da budu u društvu domaćih i svetskih tržišnih lidera, informacije o učešću mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.

