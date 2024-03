REGION NA DANIMA KOMUNIKACIJA: OTVORENI ZA KREATIVNOST I BIZNIS

Kako kreativnost može da funkcioniše bez oklevanja u poslovnom svetu? Kako se istaći, a da pritom ostanete verni sebi – u Hrvatskoj, ali i u regionu? Ovo su samo neka od pitanja na koja će odgovoriti stručnjaci iz regiona koji se okupljaju na Danima komunikacija u Rovinju.

Dani komunikacija uskoro otvaraju svoja festivalska vrata kreativcima, digitalnim ljudima, komunikatorima, dizajnerima i svim ljubiteljima kreativnosti i tržišnih komunikacija, koji će u svom desetom izdanju od 11. do 14. aprila u Rovinju okupiti nekoliko hiljada učesnika.Objavljen je zvanični raspored festivala; ponovo, učesnici mogu da učestvuju u čitavom nizu zanimljivih diskusija o temama od velikog značaja za industriju, kao i za društvo u celini, a među njima u nastavku izdvajamo sledeća dva kreativna segmenta.

THE BUSINESS OF IDEAS

Reči kao što su kreativnost, ideja ili dizajn povezuje jedna stvar – inovativna i sveža perspektiva. S druge strane, reči poput biznisa ili korporacije često označavaju svet kojim vladaju novac i moć. Ali postoji li mogućnost da se ova dva sveta ujedine? Kreativnost je danas prepoznata kao izvor inspiracije u poslovnom svetu, ali i pored ove veze, postavlja se pitanje zašto kreativnost i biznis još uvek nisu na istoj strani. Panel The Business of Ideas okuplja velike vizionare naše oblasti; domaćin razgovora je Nikola Žinić (suosnivač i glavni kreativni direktor, Bruketa&Žinić&Grey; član HURA-e i IAB-a Croatia), kome će se pridružiti Dushan Drakalski (izvršni kreativni direktor), Maro Pitarević (kreativni direktor, Real grupa; član HURA-e i IAB-a Croatia), Janez Rakušček (izvršni kreativni direktor, Luna\TBVA Ljubljana), Lazar Sakan (CEO, New Moment New Ideas Company) i Zvezdana Žujo (direktorica, Communis).

MEET YOUR NEIGHBOURS

Na Danima komunikacija u Rovinju okupljaju se stručnjaci iz susjednih zemalja kako bi sa učesnicima podijelili stanje komunikacijske industrije na određenom tržištu: desetominutni pregled stanja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji još će jednom potvrditi posebnost i jedinstvenost svakog od njih. Segment Meet Your Neighbours će se fokusirati na tržišne podatke, najnovije marketinške trendove i njihov uticaj na industriju. Ejub Kučuk (predsjednik/CEO, MITA Group) će predstaviti Bosnu i Hercegovinu; iz Hrvatske dolazi Ivan Brozović (direktor regionalnog digitalnog poslovanja, IPG Mediabrands SEE; član HURA-e i IAB-a Croatia); Vladimir Mitrović (kreativni direktor, Ovation BBDO) govoriće o kreativnosti u Srbiji; i ovom prilikom će slovenačko tržište predstavljati Valerija Prevolšek (direktorka Pristop Media; članica uprave Slovenska oglašivačka zbornica – SOZ) i zajedno pokazati da kreativnost nema i ne treba da ima granice.

BALCANNES: PROGLAŠENJE NAJBOLJE KREATIVNOSTI U REGIONU

Predstavnici agencija i oglašivača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Severne Makedonije, Srbije i Slovenije proslaviće svoje uspehe na prestižnoj dodeli nagrada BalCannes, regionalnog takmičenja kreativnosti, u četvrtak, 11. aprila od 21 časa. Voditelji dodele Lela Laković i Galeb Nikačević Hasci-Jare otkriće koji su kreativni projekti širom regiona zaslužili naklonost stručnog regionalnog žirija – a publika će ih nagraditi gromoglasnim aplauzom.

Podsjetimo, već je objavljen festivalski raspored sa izuzetnom postavom tipičnih-atipičnih Dana komunikacija – učesnicima će se u Rovinju pridružiti i svjetski poznati bihejvioralni ekonomista, psiholog i naučnik koji se bavi ljudskim ponašanjem Dan Ariely; kreativni buntovnik iz Azije sa više od hiljadu nagrada za svoj rad Eugene Cheong powered by ENNA; futurista i svetski priznati stručnjak koji koristi nauku da dekonstruiše stres i motivaciju Shivvy Jervis; vodeći komunikator Google-ove AI Lab Deepmind, SpaceKs i Facebook Dex Hunter-Torricke powered by Google; prva žena advokat specijalizovana za regulaciju video igara i autorska prava koja će nas povesti na putovanje kroz kontroverzni metaverz Micaela Mantegna; svetski poznati neuronaučnik i lider nove generacije marketinških lidera Moran Cerf powered by Hrvatski Telekom; osnivač viralnih Facebook stranica UNILAD i LADbible i jedan od prvih koji je shvatio koliko društveni mediji mogu biti zaista uticajni Alex Partridge powered by Konzum; najveći šaljivdžija današnjice u još jednoj proslavljenoj ulozi Oobah Butler; svetski poznati brend strateg koji stvara jedinstvena iskustva za brendove, vodeći ih ka njihovim poslovnim ciljevima Brian Collins; globalno nagrađivani govornik, autor i komunikacijski trener koji transformiše kompanije, menadžere i lidere u majstore komunikacije Marnick Vandebroek; marketinški stručnjak specijalizovan za rast brendova i autor bestselera The Laws of Brand Storytelling Jessica Gioglio – i brojna druga velika svetska imena u industriji koja će ponuditi neprocenjiva iskustva, zavidno znanje i vrhunske uvide.

Svi kreativci, marketingaši, digitalci, mediji i ostali komunikatori koji ove godine žele da budu u društvu domaćih i svetskih tržišnih lidera, informacije o učešću mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.

O DANIMA KOMUNIKACIJA:

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the box pristupa,jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije . Novo izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i ovoga će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com.

O ORGANIZATORIMA:

Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX, MIXX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes, redovne edukacije i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu svjetskog udruženja agencija VoxComm, EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje), ekskluzivni je predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku te je kroz Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia dio svjetske mreže IAB Global Network.

Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia kolektivni je predstavnik i ambasador industrije interaktivnog marketinga i velike svjetske organizacije IAB Global Network u Hrvatskoj. Djelovanjem unutar Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), povezuje najvažnije aktere angažirane u rastu interaktivnog marketinga i inzistira na najvišem standardu, a hrvatsko je tržište ovom akvizicijom postalo bogatije za brojne materijale, specijalizirane edukacije, nagrade, istraživanja, analize i network koji će ekskluzivno biti dostupni kroz IAB Croatia.

