Pohvaljeni od strane Forbesa, Ad Agea i Wireda: Na Danima komunikacija gledamo jednog od vodećih kreativnih stratega

Business Week ga je opisao kao svetsko čudo dizajna – on je prvi grafički dizajner pozvan da govori na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu i jedan od samo pet nosilaca titule American Master of Design, koji, povezujući kreativnost i biznis, stvara jedinstvena iskustva za brendove koje on strateški vodi ka njihovim poslovnim ciljevima. Brian Collins dolazi na Dane komunikacija, festival tržišnih komunikacija koji će se održati u Rovinju od 11. do 14. aprila!

Poslovna filozofija ovog svetski poznatog stratega, ujedno i pokretača prvog odeljenja za dizajn u Ogilvyju, jednoj od najpoznatijih kreativnih agencija na svetu, naizgled je jednostavna: dizajn nije samo zanimljiva tipografija i lepi vizuelni elementi – radi se o razumevanju kompletnog identiteta i iskustva brenda. Upravo su dizajn, vizija i budućnost brenda u višegodišnjem radu bili njegova pobednička formula, a svoje znanje je na kraju preneo u COLLINS, studio koji je Forbes izdvojio kao jednu od kompanija koje transformišu budućnost izgradnje brenda, dok je Ad Age ga je stavio na ne tako skromnu listu 50 kompanija koje bi kreativci ubili da bi radili.

Laskavi naslovi sami po sebi ništa ne znače – ali zato Collinsov životopis uključuje, između ostalih dostignuća, Avonov vizuelni identitet, Motorolin globalni sistem dizajna i globalno rebrendiranje Spotifyja, koji je Design Week, Wired and Fast Company proglasio jednim od najistaknutijih rebrendova.

foto: Dani komunikacija

„Kada vas jedna od najvećih mreža kreativnih agencija na svetu (koju ste napustili, btv) unajmi da uradite rebrendiranje samo za njih sa desetinama hiljada interno zaposlenih dizajnera i umetničkih direktora, sigurno imate šta da kažete vredno slušanja i pokazivanja nešto što vredi videti. Prošle godine sam se radovao Alhemiji Roryja Sutherlanda, ove godine se radujem Alhemiji Briana Collinsa (i iracionalnosti Dana Arielyja) – očekujem praznik za oči i uši“, rekao je Damir Ciglar, član organizacionog odbora Dana komunikacija.

Usavršavajući svoja kreativna čula i povezujući ih sa briljantnim strategijama, Brian Collins živi u budućnosti, iskušava nove načine da je pretoči u dizajn, a zatim se sa njom vraća u sadašnjost. U COLLINS-u, objašnjava on, dizajniraju transformativnu budućnost za svoje klijente, a on je inicijator ovih transformacija – ni više ni manje nego prošlost. Kako predvideti, a zatim izgraditi prethodno neistražene regione kroz dizajn? Upravo o tome će razgovarati sa učesnicima Dana komunikacija na predavanju Design Alchemy – the Art of Transformation and the Inevitable Future(s).

foto: Dani komunikacija

Podsjetimo, već je najavljen niz predavača iz izuzetne festivalske postave - u Rovinju će se, pored Collinsa, učesnicima pridružiti i svjetski priznati bihejvioralni ekonomista, psiholog i naučnik koji se bavi ljudskim ponašanjem Dan Ariely; kreativni buntovnik iz Azije sa više od hiljadu priznanja za svoj rad Eugene Cheong; osnivač neke od prvih viralnih Facebook stranica i jedan od prvih koji je shvatio koliko društveni mediji mogu biti zaista uticajni – Alex Partridge; svetski poznati stručnjak koji povezuje digitalne inovacije sa neuronaukom Shivvy Jervis; prvi advokat specijalizovan za regulisanje i autorska prava video igara koji će nas povesti na putovanje kroz kontroverzni metaverz Micaela Mantegna; vodeći komunikator Google-ove AI Lab Deepmind, SpaceKs i Facebook Dex Hunter-Torricke - i niz drugih velikih imena u industriji koja će ponuditi neprocenjiva iskustva, zavidno znanje i vrhunske uvide.

Svi kreativci, marketari, digitalci, mediji i ostali komunikatori koji ove godine žele da budu u društvu domaćih i svetskih tržišnih lidera, informacije o učešću mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.

***

O DANIMA KOMUNIKACIJA:

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the box pristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Novo izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i ovoga će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com.

***

O ORGANIZATORIMA:

Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX, MIXX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes, redovne edukacije i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu svjetskog udruženja agencija VoxComm, EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje), ekskluzivni je predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku te je kroz Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia dio svjetske mreže IAB Global Network.

Pratite nas na službenim Facebook i LinkedIn stranicama, a više o HURA-i saznajte na www.hura.hr.

Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia kolektivni je predstavnik i ambasador industrije interaktivnog marketinga i velike svjetske organizacije IAB Global Network u Hrvatskoj. Djelovanjem unutar Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), povezuje najvažnije aktere angažirane u rastu interaktivnog marketinga i inzistira na najvišem standardu, a hrvatsko je tržište ovom akvizicijom postalo bogatije za brojne materijale, specijalizirane edukacije, nagrade, istraživanja, analize i network koji će ekskluzivno biti dostupni kroz IAB Croatia.

Više informacija pronađite na www.iab-croatia.com te na Facebooku i LinkedInu.

