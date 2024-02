Vodeći komunikator Google AI Lab Deepmind, SpaceX-a i Facebook-a uskoro na Danima komunikacija

Na Dane komunikacija, festivalu tržišnih komunikacija koji će se održati u Rovinju od 11. do 14. aprila, komunikator sa verovatno najimpresivnijom biografijom u industriji na globalnom nivou - bivši menadžer komunikacija za SpaceX, prvi izvršni menadžer za komunikacije Facebook-a, genije iza poznatih govora Marka Zuckerberga, a danas direktora globalnih komunikacija Google-ove istraživačke laboratorije DeepMind AI – Dex Hunter-Torricke!

Uz laskavu titulu jednog od najprodavanijih ghostwriter-a New York Times-a, Hunter-Torrickeovu bogatu karijeru obeležilo je više od decenije rada u srcu tehnološke industrije, tokom koje je upravljao komunikacijama industrijskih titana poput Elona Muska i Erica Schmidta, kao i lidera Silikonske doline i Ujedinjenih nacija. Danas je na čelu komunikacija i marketinga Google-ovog DeepMind-a – jedne od vodećih svetskih laboratorija za veštačku inteligenciju koja gradi sledeću generaciju AI sistema na bezbedan i odgovoran način. DeepMind je razvio Gemini, Google-ov veliki multimodalni jezički model koji je MIT Technology Review opisao kao vrhunac AI hype-a.

Veštačka inteligencija će verovatno imati glavnu ulogu u transformaciji današnjeg društva – sa novim tehnologijama koje menjaju način na koji milijarde ljudi žive i rade, a Hunter-Torricke iz DeepMind-a igra ključnu ulogu u pisanju sledećeg poglavlja nauke, tehnologije, ekonomije i društva oko sveta. U predavanju pod nazivom Beyond Disruption: The Future of Communications and How to Tell a Human Story in an AI Age, koje će održati na Danima komunikacija, on će ilustrovati ključne lekcije o kretanju u centar promena koje otvara pristup mogućnostima, shvatanju povezanosti kao univerzalne sile i prihvatanju pojave globalne generacije.

„Ostavimo veštačku inteligenciju po strani. Bilo bi zanimljivo pitati našeg najnovijeg festivalskog predavača o lekcijama koje je naučio igrajući šah sa Zuckerbergom ili o Muskovom toku svesti. Toliko zanimljivih i neispričanih tema na Danima komunikacija“, rekao je Nikola Žinić, član organizacionog odbora Dana komunikacija.

Podsetimo, već je najavljen niz predavača iz izuzetne festivalske postave - u Rovinju će se, pored Hunter-Torrickea, učesnicima pridružiti i svetski priznati bihejvioralni ekonomista, psiholog i naučnik koji se bavi ljudskim ponašanjem, Dan Ariely; kreativni buntovnik iz Azije sa više od hiljadu priznanja za svoj rad Eugene Cheong; osnivač neke od prvih viralnih Facebook stranica i jedan od prvih koji je shvatio koliko društvene mreže mogu biti zaista uticajne – Alex Partridge; svetski poznati stručnjak koji povezuje digitalne inovacije sa neuronaukom Shivvy Jervis; prvi advokat specijalizovan za regulisanje i autorska prava video igara, koji će nas povesti na putovanje kroz kontroverzni metaverz Micaela Mantegna – i niz drugih velikih imena u industriji koja će ponuditi neprocenjiva iskustva, zavidno znanje i vrhunske uvide.

Svi kreativci, marketari, digitalci, mediji i ostali komunikatori koji ove godine žele da budu u društvu domaćih i svetskih tržišnih lidera, informacije o učešću mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.

