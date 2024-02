BUDUĆNOST NA DANIMA KOMUNIKACIJA: Otkrivamo kako da povežemo veštačku inteligenciju sa ljudima i gde je metaverzum nestao

Učesnicima Dana komunikacija ovog proleća pridružiće se Shivvy Jervis, svetski poznati stručnjak koji povezuje digitalne inovacije sa neuronaukom, i Micaela Mantegna, koja će nas povesti na putovanje kroz kontroverzni metaverzum.

Svijet oko nas nije jednostavan i danas više ne možemo reći da je bilo šta crno-bijelo – a misija Dana komunikacija, festivala tržišnih komunikacija koji će se od 11. do 14. aprila 2024. održati u rovinjskom hotelu Lone, upravo je otkriti mehanizme promena i pokazati stručnjacima za komunikaciju moguće pravce. U tome će pomoći brojni svetski priznati profesionalci koji će svoje znanje podeliti na velikoj festivalskoj sceni – a ove godine impresivnoj listi pridružiće se i stručnjak za inovacije koga hvale Forbes, BBC i Financial Times, Shivvy Jervis, i Micaela Mantegna, prvi svetski advokat za video igrice, za regulativu, autorska prava i neistraženi digitalni svet metaverzuma.

„Vi ste najvredniji oblik inteligencije u ovoj digitalnoj areni. Budućnost je ljudska – jer naš um nije tehnologija koja može da zastari“, kaže digitalna liderka koju World Economic Forum i TED Talks ističu zbog njene neverovatne sposobnosti da demistifikuje složene teme. Poznata po istraživanjima koja kombinuju neuronauku i najsofisticiranije digitalne tehnologije, Shivvy Jervis pokazuje mnogim organizacijama, uključujući Microsoft, UN i Lenovo, kako da se pripreme za najveće promene koje nas očekuju.

U misiji humanizacije digitalnog, Jervis je prošla čak 600 pozornica kako bi podelila svoje neverovatne uvide iz istraživanja emocionalno obučene veštačke inteligencije. U svom predavanju The Future of Work is… Human!,, izdvajajući se iz mora negativnih predviđanja, objasniće sve o fascinantnoj vezi između ljudskog uma i veštačkog mozga i otkriti ključ savršenstva sinergije između ljudske i veštačke inteligencije. Neverovatna priča i velika energija koju ovaj šarmantni stručnjak donosi na scenu biće samo šlag na torti ovogodišnjih Dana komunikacija.

Vizionarima nikada nije lako, ali poput Jervis, Micaela Mantegna, saradnica Berkman Klajn centra na Harvardu i članica Future of the Metaverse, sledila je sopstveni put. Ali među svim dostignućima, najzanimljivija činjenica o Mantegni je upravo to što je ona stručnjak koji je danas poznat po tome što je prva u svetu ovenčana titulom abogamera - što je čini prvim advokatom specijalizovanim za regulativu i autorska prava u neistraženo područje digitalnog metaverzuma i video igara, čime se otvara put svim današnjim istraživačima u pravne zaplete video igara iz doba kada industrija striminga nije bila ni blizu onome što je danas.

Od naučne fantastike do hypea, metaverzum je prošao niz transformacija pred očima javnosti. Nakon obećavajućih projekcija, kritičari su ga odbacili kao prolaznu modu, dok su mediji prerano proglasili njegov kraj, ostavljajući mnoge da veruju da je njegova sudbina zapečaćena. Međutim, ispod površine, fascinantna tehnologija tiho oblikuje sudbinu hrabrih novih svetova, o čemu će Mantegna otkriti više. Who Killed the Metaverse? A Murder Mystery Game naziv je njenog intrigantnog predavanja koje će održati na Danima komunikacije i odvešće učesnike na zanimljivo i kontroverzno predavanje o metaverzumu od samih njegovih početaka, dok će pokazati da nas budućnost čeka – i da još nije kasno da se to uobliči.

Na glavnoj bini festivala, gde će se Jervis i Mantegni pridružiti Dan Ariely, svetski poznati bihejvioralni ekonomista, psiholog i naučnik koji se bavi ljudskim ponašanjem; Eugene Cheong, kreativni buntovnik iz Azije sa više od hiljadu priznanja za svoj rad i niz drugih svetskih stručnjaka; i Alex Partridge, osnivač UNILAD-a i LADbible-a, koji su dosegli milijardu ljudi na svojim platformama, ovaj tipično-netipičan festival nastaviće da osvaja srca svih onih željnih kritičkog razmišljanja, novih pristupa i inovativnih tehnologija. Poznati po postavljanju nekonvencionalnih pitanja i traženju neuobičajenih odgovora, Dani komunikacija svake godine pružaju jedinstvena iskustva i okupljaju najomiljeniju zajednicu tržišnih komunikacija.

Svi kreativci, trgovci, digitalci, mediji i ostali komunikatori koji ove godine žele da budu u društvu domaćih i svetskih tržišnih lidera, informacije o učešću mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.

O DANIMA KOMUNIKACIJA:

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the box pristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Novo izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i ovoga će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com.

O ORGANIZATORIMA:

Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX, MIXX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes, redovne edukacije i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu svjetskog udruženja agencija VoxComm, EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje), ekskluzivni je predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku te je kroz Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia dio svjetske mreže IAB Global Network.

Pratite nas na službenim Facebook i LinkedIn stranicama, a više o HURA-i saznajte na www.hura.hr.

Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia kolektivni je predstavnik i ambasador industrije interaktivnog marketinga i velike svjetske organizacije IAB Global Network u Hrvatskoj. Djelovanjem unutar Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), povezuje najvažnije aktere angažirane u rastu interaktivnog marketinga i inzistira na najvišem standardu, a hrvatsko je tržište ovom akvizicijom postalo bogatije za brojne materijale, specijalizirane edukacije, nagrade, istraživanja, analize i network koji će ekskluzivno biti dostupni kroz IAB Croatia.

Više informacija pronađite na www.iab-croatia.com te na Facebooku i LinkedInu.

