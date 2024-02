Zovu ga Fejsbuk genijem: Osnivač UNILAD-a će nas sve naučiti o moći društvenih mreža na Danima komunikacija

Šta je zajedničko Stivu Džobsu, Marku Zakerbergu i Aleksu Partridžu? Sva trojica su napustila fakultet. Ali sva trojica su takođe postigla neverovatan uspeh i utrla put novim generacijama, svaki u svom digitalnom okruženju. Alex Partridge, osnivač neke od prvih viralnih Fejsbuk stranica, jedan je od prvih koji je shvatio koliko društveni mediji mogu biti zaista uticajni. Upravo on će se pridružiti fantastičnoj postavi Dana komunikacija, koji će se i ove godine održati u Rovinju od 11. do 14. aprila.

Dopirući do više od milijardu ljudi širom sveta, priča o UNILAD-u i LADbibleu je naizgled jednostavna – svi su oni dobro poznati digitalni fenomeni koji pokrivaju širok spektar vrućih tema pop-kulture sa slavnim gostima kao što su Kijanu Rivs i Tom Holand. Iako su specijalnost platforme viralni video-snimci i memovi, Partridžovi UNILAD i LADbible često su bili među pokretačima društvenih inicijativa i kampanja za podizanje svesti o važnim pitanjima zajednice, pokazujući pravu moć koja može proizaći iz potencijala društvenih mreža.

Iako je Aleks Partridž ove platforme, koje danas zajedno imaju više od 120 miliona pratilaca, brzo pretvorio u unosan posao, iza njegovog poduhvata stajali su brojni izazovi – egzistencijalne krize izazvane ogromnim uspehom u ranoj mladosti, i na kraju tužba zbog vlasništva sa investitorima. Ali ovaj Fejsbuk genije, kako ga mediji često nazivaju, uspešno je prevazišao sve prepreke i, napustivši brend LAD, nastavio da inovira u brzorastućem digitalnom pejzažu, uključujući podkast ADHD Chatter. „Trenutak kada sam prestao da pokušavam da budem ’normalan’ je takođe trenutak kada sam počeo da sijam“, kaže Partridž, čija sposobnost da oseti puls internet kulture i kreira ubedljiv sadržaj nastavlja da odjekuje među milionima širom sveta.

Činjenica je da internet danas nije isti internet koji smo poznavali 2012. godine, u zlatnoj eri Fejsbuka, ali ako neko zna kako da privuče pažnju na društvenim mrežama 2024. godine, to je svakako on, pa dolazi na DK2024 sa predavanjem Unleash Your Social Media Superpowers: Captivate, Convert, and Conquer! Konkurencija za prostor na feedu je žestoka – i postaje sve žešća, a ovaj stručnjak ima dokazane strategije koje će privući pažnju i izgraditi lojalnu onlajn zajednicu.

Na glavnoj bini festivala, gde će se Partridžu pridružiti i Dan Ariely, svetski poznati bihejvioralni ekonomista, psiholog i naučnik koji se bavi ljudskim ponašanjem; kao i Eugene Cheong, kreativni buntovnik iz Azije sa više od hiljadu nagrada za svoj rad, i niz drugih svetskih stručnjaka, ovaj tipično-netipični festival nastaviće da osvaja srca svih željnih kritičkog mišljenja, novih pristupa i inovativne tehnologije. Poznati po postavljanju nekonvencionalnih pitanja i traženju neuobičajenih odgovora, Dani komunikacija svake godine pružaju jedinstvena iskustva i okupljaju najomiljeniju zajednicu tržišnih komunikacija.

Svi kreativci, trgovci, digitalci, mediji i ostali komunikatori koji ove godine žele da budu u društvu domaćih i svetskih tržišnih lidera informacije o učešću mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.

O DANIMA KOMUNIKACIJA:

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svetu, prema britanskom Association Excellence Awardsu, zbog svog out of the box pristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Novo izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promena – i ovoga će proleća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu, koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com

O ORGANIZATORIMA:

Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeće je strukovno udruženje u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizuje nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim takmičenjima Effie, IdejaX, MIXX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes, redovne edukacije i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uslova i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savetovanje i drugo. Izvan granica deluje u sklopu svetskog udruženja agencija VoxComm, EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje), ekskluzivni je predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku te je kroz Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia deo svetske mreže IAB Global Network.

Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia kolektivni je predstavnik i ambasador industrije interaktivnog marketinga i velike svetske organizacije IAB Global Network u Hrvatskoj. Djelovanjem unutar Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), povezuje najvažnije aktere angažovane u rastu interaktivnog marketinga i insistira na najvišem standardu, a hrvatsko je tržište ovom akvizicijom postalo bogatije za brojne materijale, specijalizirane edukacije, nagrade, istraživanja, analize i network koji će ekskluzivno biti dostupni kroz IAB Croatia.