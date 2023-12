NAJBOLJA SEZONA DUVANA IKAD

Proizvođači duvana zadovoljni privode kraju ovogodišnju sezonu uzgoja u Srbiji. Ljubinko Dokić iz Kukujevaca u Sremu, jedan je od njih. Ljubinko se uzgojem duvana Virdžinija bavi već pune 23 godine, i to na površini od 14 hektara.

„Zadovoljan sam ovom godinom. I ovaj put smo uspeli da proizvedemo duvan najvišeg kvaliteta, čak 60 odsto nam je u najkvalitetnijoj, prvoj klasi. I prinos je bio dobar, imali smo 2,3 tone po hektaru. Dajemo sve od sebe, ovo je već treća godina da beležimo izuzetno dobre rezultate“, ističe Ljubinko koji na uzgoju duvana radi zajedno sa sinom. Inače, pored Srema, Virdžinija se najviše gaji na području Južnog Banata i Mačve.

Da je ova godina zaista bila povoljna za uzgoj duvana, potvrđuju i u kompaniji Japan Tobacco International (JTI). Željko Ananić, menadžer proizvodnje i obrade sirovog duvana ističe da su povoljni vremenski uslovi doprineli dobrom kvalitetu duvana, ali dodaje da je i primena adekvatnih i pravovremenih agrotehničkih mera suštinska.

„Izuzetno je važno da se pravilno proceni kad i koje mere treba primenjivati prilikom uzgoja duvana. U tom smislu, mi tesno sarađujemo sa uzgajivačima i naši stručnjaci, vrsni agronomi, im pružaju svu neophodnu podršku kroz sve faze uzgoja. Zajedno ostvarujemo odlične rezultate, a podatak da je ovo najuspešnija godina za duvan tipa Virdžinija u poslednjih 28 definitivno govori u prilog tome“, kaže menadžer proizvodnje u JTI i dodaje da je čak 20 odsto ukupne količine otkupljene Virdžinije, pripadalo prvoj klasi kvaliteta. To je dovelo do toga da je ostvarena i rekordna prosečna otkupna cena od više od 500 dinara bez PDV-a po kilogramu. Otkupne cene za sve klase Virdžinije su u proseku uvećane za oko 30 odsto, a uvećanje se pre svega odnosilo na niže otkupne klase, kako bi postojala ekonomska računica da se i one beru, suše i predaju na otkup.

foto: Promo

JTI, jedina multinacionalna kompanija koja otkupljuje domaći duvan i ujedno najveći proizvođač duvana, od ove godine je počeo ponovo da ugovara i proizvodnju duvana Berlej i to na severu Bačke. I za ovaj tip duvana je cena uvećana, pa su u odnosu na inicijalno ugovorene, nove zagarantovane cene uvećane u proseku za 27 odsto. Cene viših otkupnih klasa su uvećane za 75 do 80 dinara po kilogramu, i one sada u proseku iznose iznad rekordnih 400 dinara bez PDV-a po kilogramu duvana.

„Trudimo se da budemo istinski partner našim proizvođačima duvana. I zato smo, svesni rastućih troškova života i proizvodnje, doneli odluku da značajno uvećamo otkupne cene duvana, kako bismo podržali naše poljoprivrednike i očuvali proizvodnju ove kulture u Srbiji“, naglašava Ananić i zaključuje da kompanija svojim uzgajivačima obezbeđuje i neophodni repromaterijal, kao i novčane avanse bez kamate, namenske avanse za nabavku sušara i opreme za proizvodnju zalivnih sistema i to na period od tri do sedam godina.

Kompanija JTI je počela sa ugovaranjem proizvodnje duvana za narednu godinu. S obzirom da je zainteresovanost za proizvodnju duvana sve veća, očekuje se da će naredne godine ugovorene površine biti veće nego ove. U 2023, JTI je ugovorio proizvodnju sa oko 300 proizvođača na teritoriji Srema, Mačve, Južnog Banata i Severne Bačke.

Promo