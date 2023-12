ŽELITE DA BUDETE FIT U NAREDNOJ GODINI? OTKRIVAMO VAM PAR SAVETA ZA BOLJI TRENING

Koliko ste najduže istrajali u odluci da u novoj godini redovno trenirate? Kada negde pred kraj januara uhvatimo sebe da sve češće preskačemo odlaske u teretanu, na trčanje ili nas mrzi da vežbamo kod kuće, često nam je potrebna dodatna motivacija kako bismo nastavili da napredujemo ka svojoj figuri iz snova. U ovom tekstu, donosimo vam savete kako da uz novi Huawei pametni sat, Huawei Watch GT 4, ostanete dosledni svojim novogodišnjim odlukama i do leta uđete u top formu.

Odložite telefon dok trenirate

Svi znamo da telefoni predstavljaju jedan od najvećih izvora ometanja pažnje tokom rada ili učenja, ali ono na šta često ne obraćamo pažnju jeste kako telefon može negativno uticati na to koliko smo efikasni tokom treninga. Ako dok trenirate često listate društvene mreže ili na sličan način prekraćujete vreme, može se desiti da upravo zbog toga ne vežbate dovoljnim intenzitetom, zbog čega ne napredujete brzinom kojom ste očekivali. Zato je najbolje da dok ste u teretani ili nekom drugom prostoru za vežbanje odložite telefon kako vas ne bi ometao, a ako se brinete da ćete za to vreme propustiti neku važnu poruku, Huawei Watch GT 4 je idealno rešenje za vas. Naime, kako je reč o jedinom pametnom satu koji je kompatibilan sa svim pametnim telefonima, bez obzira na to da li se radi o Android ili iOS operativnom sistemu, vrlo lako ga možete povezati i sinhronizovati sa svojim uređajem tako da u svakom trenutku budete u toku sa svim obaveštenjima, a da pritom ne morate da proveravate telefon i ostanete fokusirani na trening.

Pratite svoje rezultate i takmičite se

Takmičenje je često jedna od najjednostavnijih, a opet najefikasnijih strategija kako da ostanete motivisani i istrajete u treniranju. Bilo da želite da se takmičite sa prijateljima ili postavljate nove lične rekorde, Huawei Watch GT 4 donosi sistem koji će vam probuditi takmičarski duh. U pitanju je Activity Ring, koji precizno iz dana u dan prati koliko ste aktivni, tako da sledeći put kad vas mrzi da se pokrenete možete videti koliko ste daleko odmakli na putu ka cilju, što će vas podstaći da ipak odete na trening i budete bolji nego prethodnog dana.

Pretvorite trening u zabavu

Ako ne možete da istrajete sa redovnim odlascima u teretanu, ne očajavajte – to uglavnom znači da niste pronašli odgovarajući tip fizičke aktivnosti, budući da od toga koliko uživamo u treningu uglavnom zavisi koliko ćemo biti istrajni i uspešni. Razmislite o svojim omiljenim sportovima i drugim aktivnostima koje su vam interesantne, u čemu će vam pomoći preko 100 sportskih režima koje donosi Huawei Watch GT 4, zajedno sa vođenim treninzima koji će vam pomoći da postignete željene rezultate.

Još jedan od načina na koji možete uneti zabavu u trening jeste plejlista kreirana samo za tu priliku. Ukoliko želite da trenirate uz ritam koji vas pokreće, Huawei je za vas pripremio specijalnu novogodišnju akciju. Naime, ako do kraja godine kupite bilo koji pametni sat iz Huawei Watch GT 4 serije, na poklon dobijate i bežične slušalice Huawei FreeBuds SE 2, koje vam donose 40 sati zvuka visokog kvaliteta, lagan i kompaktan dizajn, ali i IP54 otpornost na prašinu i kapljice vode, tako da vas mogu podržati i na treningu u prirodi.

Huawei Watch GT 4 i Huawei FreeBuds SE 2 predstavljaju idealnu kombinaciju gedžeta koja će vam pomoći da u novoj godini ostvarite svoje fitness odluke, zato iskoristite ovu jedinstvenu priliku i transformišite se u najbolju verziju sebe!

