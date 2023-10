Amazon čini veliki iskorak u razvoju veštačke inteligencije uoči oktobarskog Prime Day-a

Cena akcije Amazona ove je godine skočila 40,3% i porasla da nije bilo zabrinutosti u pogledu gornje granice američkog državnog duga, koja je negativno uticala na trgovanje na berzi.

Microsoft, Google, Meta i druge kompanije povezane s veštačkom inteligencijom neprestano su na naslovnicama u pogledu napretka u razvoju, ali Amazon je nedavno pokazao da namerava da ide u korak s njima.

U septembru je kompanija objavila da će uložiti oko 4 milijarde dolara u Anthropic startap, koji stvara konkurenta ChatGPT-u pod nazivom Claude.

Od 10. do 11. oktobra, kompanija ima još jednu priliku da dospe na naslovnice zahvaljujući 48-satnoj prodaji za Amazon Prime Day. U julu je kupljeno više od 375 miliona proizvoda, a očekuje se da će prodaja ove godine iznositi 12,9 milijardi dolara. 27. oktobra, kompanija će objaviti svoje finansijske rezultate za treći kvartal, dajući investitorima priliku da vide koliko dobro Amazon zapravo posluje.

Investicione banke pozitivno gledaju na izglede za Amazon: Morgan Stanley cilja na 175 dolara, a Wedbush tvrdi da će akcije kompanije do kraja godine dostići 180 dolara.

Izvori: The Guardian, The Associated Press, MT4 platforma, Statista

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.

