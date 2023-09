VINSKA VIZIJA OTVORENOG BALKANA: Jedinstvena prilika za razvoj Vašeg vinskog biznisa!

Drugi međunarodni sajam vina „Vinska vizija Otvorenog Balkana” održava se od 16. do 19. novembra 2023. godine na Beogradskom sajmu, pod pokroviteljstvom vlada Republike Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Beograd će biti u fokusu evropske i svetske javnosti kao prestonica vina, vinskog turizma i čuvene gastronomije, a Srbija će još jednom podići visoko čašu, u čast najuspešnijeg vinskog događaja koji slavi uspeh i umeće vinske industrije.

00:33 Vinska Vizija Otvorenog Balkana

Već sada, „Vinska vizija Otvorenog Balkana” stoji rame uz rame sa tri najveća vinska sajma u Evropi. Prošle godine, prvi sajam je okupio više od 350 izlagača, od čega je više od 230 izlagača bilo iz zemalja Inicijative Otvorenog Balkana. Zahvaljujući izuzetnom uspehu iz prethodne, u novembru ove godine „Vinska vizija Otvorenog Balkana” će ugostiti više od 530 izlagača, a pored vinarija i destilerija predstaviće se i distributeri, predstavnici HoReCa lanaca i renomiranih instituta iz više od 20 zemalja. Uspeh „Vinske vizije Otvorenog Balkana” zasniva se na činjenici da sajam pruža neprocenjivu priliku da se uspostave veze, razmene ideje i stvore poslovne prilike koje oblikuju budućnost vinske industrije. Sajam „Vinska vizija Otvorenog Balkana” bazira se na ideji partnerstva i saradnje. Baš zbog toga, sajam nema samo izložbeni karakter, već je ključni segment mogućnost za poslovne susrete, kao i upoznavanje sa vinskom scenom Balkana, stoga je prvi dan događaja isključivo rezervisan za profesionalce u vinskom biznisu.

foto: Promo

Od porodičnih vinskih kuća, do HoReCa divova, uvoznika do distributera, ljubitelja vina do vinskih sudija, ovaj događaj omogućava retku priliku za umrežavanje na svim nivoima, kao platforma za jačanje postojećih odnosa i stvaranje novih poslovnih saveza unutar regionalne i svetske vinske scene. Kroz direktne interakcije, profesionalci mogu otkriti nove tržišne trendove, upoznati se s inovacijama i tehnologijama, te stvoriti čvrste temelje za dalji rast vinske industrije.

foto: Promo

O renesansi domaće vinske industrije najbolje govori to da je Srbija je ove godine na najvećem i najprestižnijem svetskom ocenjivanju vina u Londonu „Decanter World Wine Awards“ ostvarila do sada najveći uspeh, osvojivši pet zlatnih, 38 srebrnih i 59 bronzanih medalja. Uz „Decanter“, vina iz Srbije po prvi put dobijaju zasluženu pažnju međunarodnih stručnjaka i medija, kao što su Luka Gardini, Peter Moser i „Falstaff” koji sa velikim poštovanjem predstavljaju autohtone sorte Srbije, ali i međunarodne sorte koje po njihovom mišljenju pariraju najvećim vinskim regijama sveta.

foto: Promo

Vinski turizam zajedno sa gastronomijom pre svega daje suštinsku autentičnost turističkim destinacijama, a to je ono za čime današnji turisti najviše tragaju i bez čega savremene turističke destinacije ne mogu.

Balkanske kulinarske tradicije nose u sebi izvornu, zdravu pripremu domaćih obroka, od namirnica iz prirodnog, organskog uzgoja, po receptima predaka. U skladu sa gastronomskim vizijama vrhunskih šefova, širom regiona, svi prisutni će biti u prilici da probaju specijalitete koji odišu kulinarskim umećem i nasleđem, a koje će prirpremati na licu mesta Mišlenovi šefovi.

Tradicija rakije, je nezaobilazan segment balkanske autentičnosti, uvršten na listu UNESKO - organizacije Ujedinjenih nacija za zaštitu kulturnog i istorijskog nasleđa. Najbolje rakije u Srbiji mogu se porediti sa najprestižnijim francuskim konjacima i škotskim viskijima. Na sajamovima u svetu one osvajaju nagrade, a njihov ogroman ekonomski potencijal biće predstavljen i na „Vinskoj viziji Otvorenog Balkana”.

foto: Promo

Podsticajno okruženje Vinske vizije predstavlja jedinstvenu prilika da predstavite svoj vinski biznis, steknete nove poslovne kontakte, podelite svoju viziju, ponudu, i upoznate se sa vinskim porodičnim tradicijama i predstavite svetsko tržište sa svojim postignućima.

Više informacija o „Vinskoj viziji Otvorenog Balkana” potražite na linku

Promo