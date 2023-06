NOVA HIT DESTINACIJA ZA LETOVANJE! Hoteli su renovirani, a ponude izuzetno povoljne! Najbolji aranžmani DO KRAJA JUNA

Grčka je iz godine u godinu jedna od omiljenih destinacija za letovanje Srba, ali ove godine aranžmani su skuplji.

Kako prenosi Grčka info, cene hrane i pića na grčkim ostrvima više su za oko 10 odsto, te onaj ko ove godine planira letovanje na obalama Jonskog i Egejskog mora treba da zna da će veknu hleba preračunato u srpskoj valuti, plaćati od 130 do čak 230 dinara, dok je porcija girosa od sedam do 10 evra.

Aranžmani su poskupeli i za druge destinacije, Crnu Goru, Tursku i Egipat, Italiju i Španiju.

Da li uprkos rastu cena vlada podjednako interesovanje za aranžmane kao i prošle godine? Za koje se destinacije ovoga leta turisti iz Srbije najviše odlučuju?

Na ova i druga pitanja odgovarao je u emisiji Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turistickih agencija Srbije.

- Zaista je sve poskupelo. Imali smo situaciju da je inflacija na globalnom nivou dosta visoka i to je uslovilo povećanje cena svega. Avionski aranžmani su poskupeli znatno više, kao i hotelski aranžmani koji su poskupeli između 12 i 20 posto. Ono što je dobro jeste da postoji veliko broj last minit ponuda, recimo Krit za 299 evra avionom. Agencije daju ponude koje su makar za polaske do kraja juna znatno spuštene. Prepoznajemo da na tržištu nema toliko interesovanja za one kapacitete koje možemo da prodamo - rekao je Seničić.

Dodao je da je Grčka i dalje najpopularnija destinacija, nakon nje Turska, Egipat i Crna Gora, a tu je i jedna nova, veoma zanimljiva destinacija koja izaziva sve veće interesovanje.

- Kao i svih ovih godina najtraženija destinacija je Grčka, pre svega na severnom delu. Očekujemo da što se tiče Grčke ovo bude jedna od najboljih sezona. Cene apartmana su tamo skočile do 10 posto što nije toliko veliko povećanje. Zatim tu su Turska, Egipat pa i Crna Gora.

- Pojavila se i jedna nova hit destinacija, a to je Tunis. On zadnjih 7, 8 godina nije bio toliko popularna destinacija, ali u međuvremenu se otvroio. hoteli su se renovirali i ove godine se pojavio sa izuzetno dobrom ponudom pre svega za porodice. Kako stvari stoje Tunis je destinacija koja će imati najveći stepen rasta u ovoj sezoni.

