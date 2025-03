Petrović je pričala o početku projekta, ali i gde je on danas:

- Kada smo počinjali imali smo viziju da nešto uradimo, da doprinesemo da se nešto promeni, ali nismo tako daleko stigli, nisu nam bile takve ambicije. Mislili smo da će sve ići sporije i da će se teže realizovati ideja pošumljavanja Srbije, a mi smo sada na korak do milionite sadnice. To je uspeh na koji smo jako ponosni, a sve je krenulo 2019. godine, mi smo napravili ideju koja se izrodila iz projekta Održiva budućnost gde smo želeli da građanima pojasnimo šta znači održivost, te teme nisu bile toliko zastupljene u javnosti, pa smo hteli kroz primer dobre prakse da pokažemo što je to svima važno na globalnom nivou. Potom smo shvatili da treba da uradimo nešto konkretno, a mi kao jedna od vodećih medijskih kuća, treba da okupimo ljude koji gaje iste vrednosti, pa smo krenuli u priču sa sadnjom.