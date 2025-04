Razlog? Jedna neobična, ali izuzetno zanimljiva kuća, The Beer Can House, odnosno Kuća od pivskih limenki, koja je, verovali ili ne, u potpunosti prekrivena limenkama piva.

Dosta mu je bilo košenja trave

Rezultat? Dvorište bez ijedne travke , prizor koji je u Americi gotovo nezamisliv. Na pitanje zašto je to uradio, odgovorio je u svom duhovitom stilu: „Dosta mi je bilo stalnog košenja trave!“

Danas se The Beer Can House nalazi na adresi 222 Malone Street i predstavlja pravo umetničko delo koje svedoči o Milkovičevoj ljubavi prema reciklaži , domišljatosti i njegovoj sposobnosti da svakodnevne materijale pretvori u umetnost .

Džon je preminuo 1988. godine, a nakon smrti njegove supruge Meri 2002, kuću je otkupio The Orange Show Center for Visionary Art, neprofitna organizacija posvećena očuvanju i promociji umetničkih dela izuzetne maštovitosti. Njihov cilj je da ljudima pruže priliku da izraze svoju ličnu umetničku viziju – baš kao što je to učinio Džon Milkovič, pretvarajući svoj dom u jedno od najneobičnijih mesta u Americi.