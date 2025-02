Nezavisna udruženja umetnika tada su zahtevala povećanje koeficijenta na 1,8, koliko dobijaju umetnici zaposleni u javnim ustanovama. Vlada je to u početku odbila, ali je nakon protesta prihvatila zahteve i promenila način obračuna penzija.

Tako je samo pet penzionisanih profesionalnih plesača i pevača primilo penzije za decembar 2023. godine u prosečnom iznosu od 835,08 evra. Do decembra 2024. ovaj prosek je porastao na 1.013,52 evra, pri čemu je broj primalaca porastao na 24. Ako se uzme u obzir da su prošlogodišnja usklađivanja od kumulativnih 10,4 odsto donela dodatnih osamdeset evra prosečnom iznosu penzija, jasno je da je povećanje od 178,44 evra značajno među primljenim umetnicima od 178,44 evra.

Ali to nije sve. I pored povećanja ličnih bodova, umetnicima se penzije smanjuju od osam do 20 odsto, u zavisnosti od obračunate sume. Međutim, umanjena penzija ne može biti niža od iznosa penzije koji bi se dobio obračunom po redovnim propisima, tako da to verovatno ne važi za sve umetnike u penziji.