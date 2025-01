Svako ko navrši 45 godina staža osiguranja može, kao i do sada, da ode u penziju pre punoletstva. Međutim, ovo više nije odlazak u penziju sa 63 godine, jer se granica postepeno pomera za dva meseca do 65. godine. Za one koji će 2025. godine proslaviti 64. rođendan, starosna granica je 64 godine i šest meseci. U staž od 45 godina uračunavaju se svi periodi zaposlenja za koje se plaćaju doprinosi za socijalno osiguranje. Svako ko je rano počeo sa šegrtovanjem, oko 16 godina i radio ceo život, lako ispunjava ovaj uslov. Međutim, svako ko je kasno ušao u radni vek, na primer akademik, ili već duže vreme prima naknadu za nezaposlene, ne može da prima ovu penziju.