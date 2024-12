Starijim građanima je detaljno objašnjeno o kojim temama je bilo reči i koliki to ima značaj za njih. Osim za starije građane u našoj zemlji, dobre vesti u vezi penzija su stigle i za penzionere iz Hrvatske.

- Trinaesta penzija je nešto što smo najavili da će biti godišnji dodatak svih korisnika penzija koji će biti u vezi sa godinama staža, a iznos će definisati Vlada. Dodatak je predviđen da ide jednom godišnje i projekcijom budžeta za 2026. godinu smo predvideli da on bude isplaćen u toj godini, ali je radna grupa odlučila da to bude isplaćeno ipak u 2025. godini, a to će sigurno podržati i naš socijalni partner iz sindikata penzionera - kazao je Piletić.