Najniži iznos penzije za penzionere poljoprivrednike iznosi – 19.644 za zaposlene i samostalce do 24.987 dinara i u ovom času ih ih prima 235.188 najstarijih u Srbiji.

Taj najniži iznos može da se izgubi, tj. penzioner može da ostane i bez ovih primanja . I to u slučaju kada stekne penziju u inostranstvu ili od časa kada počne da prima i inostranu penziju, a u Srbiji je imao najniži iznos. Od tog dana dobija samo razliku od zbira svih penzija do garantovanog najnižeg iznosa.

Ako se na inostranu odluku ne bi čekalo, veliki broj inostranih penzionera koji nemaju puno staža u Srbiji bi došao u situaciju da vraća preplaćeni iznos, a to bi svakako trebalo izbeći. To je i jedan od razloga zbog koga svi budući penzioneri pri podnošenju zahteva treba da prijave i svoj rad u inostranstvu. Naravno, ukoliko je penzioneru određena penzija veća od najnižeg iznosa, onda se to pravo i ne razmatra.