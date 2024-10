- Za nas, za društvo u celini, od posebne nacionalne i državne važnosti je da postignemo saglasje oko toga da su žene u selima ključni, odlučujući i najvitalniji deo odbrane opstanka sela Srbije.Kada to imamo na umu, moramo nešto da uradimo kao društvo, kao država za te žene, moramo da poradimo na njihovom socio-ekonomskom položaju. Moraju od nečega da žive, moraju nešto da imaju i moraju za nešto da se pitaju. Niti imaju, niti se pitaju. Šta hoćemo? Hoćemo da te naše majke, bake, sestre, supruge dobiju jednu novu ulogu, hoćemo da im omogućimo stabilan izvor egzistencije, a onda i da im vratimo ljudsko dostojanstvo. One to zaslužuju - poručio je ministar Krkobabić.