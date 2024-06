Čuveno upozorenje da treba posebno čitati ono što je u bankarskim ugovorima napisano najmanjim slovima, nije jedina stvar na koju treba obratiti pažnju.

To posebno važi za penzionere, naročito posle slučaja jedne gospođe iz Centralne Srbije kojoj je banka blokirala penziju. Razlog su propisi o sprečavanju pranja novca, odnosno to što nije popunila upitnik o tome da li i kakve veze ima s inostranstvom. To nije učinila jer je slabo pokretna, a ima i staru, nevažeću ličnu kartu.

Sa kakvim se još problemima susreću penzioneri, analizirali su gosti "Pulsa Srbije" Dušan Uzelac, iz Udruženja Kamatica i Nadežda Satarić, magistar socijalne politike.

02:13 BANKA BLOKIRALA PENZIJU GOSPOĐI! Uzelac odgonetnuo: Oni su navikli da veruju ljudima, da ih neko sasluša, a ne sve preko robota!

Uzelac je prokomentarisao ovaj slučaj, te je rekao da banke nisu ono što su nekada bile:

- Tu postoji suština problema, danas su banke prodavnice, nisu ono što su nekada bile. Mi ih doživljavamo i romantično očekujemo da budu institucije kao nekada, ali to je važilo u prošlosti, danas banke rade po totalno drugom tržišnom principu. Formirane su da budu prodavnice novca i u tom smislu su dehumanizovane, a ovo je primer toga. Ne možete danas pričati sa osobom koja će reći "da, razumem te, ja ću to da servisiran, da preuzmem odgovornost", čak iako postoji razumevanje, ne postoji odgovornost. Danas postoje oni roboti u banci i to je tužno, pre bih rekao da su se komercijalizovali, nego što su se modernizovali. Pogotovo naši penzioneri, daleko da su oni neuki ili nesposobni da savladaju nove tehnologije, već su ljudi koji imaju jake navike da ih neko drugi sasluša i razume. Nisu oni bez dovoljno znanja, oni samo imaju uhodan mehanizam sa čovekom, veruju ljudima, a ne aparatima.

Satarić je odgonetnula problem penzionera u današnjici zbog sve komplikovanije situacije oko transakcija, koje se sve više vrše putem interneta:

- Oni su u riziku da se ne poštuju njihova prava i onda su u riziku da doživljaju razne stvari. Stariji ljudi zaista nisu neuki, mogu da uče i te kako, ali za one starije od 80 godina važe neka druga pravila. Oni su naučili da razgovaraju oči u oči i da se sa olovkom sve popunjava, a danas je sve to drugačije. Prvo, ti ljudi, a pogotovo žene, nemaju osnovno obrazovanje i njih je teško informisati, a mnogi nisu obučeni ili imaju strah od istog. Mnogi čak nemaju novce za te pametne telefone. Istraživanja kod nas su pokazala da od naših ljudi, koji imaju preko 65 godina, tek 40 odsto koristi internet. Od tih 40 odsto, oni koriste to za poruke i da bi pročitali neku vest. Veoma mali broj koristi telefon za aplikacije preko kojih se elektronski plaća.

