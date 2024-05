EVO KAKO DO BESPLATNE BANJE ZA PENZIONERE! Šantić otkrila ko ostvaruje pravo i ko ima prioritet: Država plaća 10 dana odmora

Za korisnikе koji nisu ostvarili pravo na bеsplatnu rеhabilitaciju u ovoj godini prеko RF PIO, ali i one koji još nisu sigurni kako da se prijave za ovu pogodnost, u gostovanju u emisiji "Ni pet ni šest" Snežana Šantić, predsednica udruženja penzionera Stari grad, otkrila je više o tome.

- Kada sam krenula da radim sa penzionerima i kada smo krenuli u tu priču o besplatnim banjama, ja sam obišla o svom ličnom trošku sve banje u Srbiji da bih znala o čemu pričam. Kada dođe penzioner i počnemo priču o tome da ima pravo na besplatnu banju, pa i kad ne ima pravo u koju banju da ode, onda sam ja tu vrlo rečita kad znam da sam bila u banji i znam da im opišem i da im kažem gde i šta treba da vide. Država je uradila jednu divnu stvar pre 15 godina, dakle, već 15 godina se rade tzv. besplatne banje, za određenu kategoriju penzionera sa najnižim primanjima. To su penzioneri koji imaju izuzetno male penzije i do pre neku godinu je to bilo na svaki pet godina, pa na svake tri godine imaju pravo da konkurišu, pa na godinu dana. Sada se ispostavilo da mnogi penzioneri uopšte nisu koristili banje, pa oni imaju sada prioritet. Oni koji nikada nisu koristili te besplatne banje. Znači, prioritet je onaj ko nije nikada koristio banju, naravno u Srbiji. To je ono što ide besplatno, to nije lečenje, to je odmor u banji. Ali opet u isto vreme je to i lečenje - rekla je Šantić i dodala:

- Zašto kažem odmor? Zato što deset dana država plaća put i boravak u banji. Oni konkurišu u udruženjima penzionera i to se radi obično početkom godine. Ove godine to bio mart i april, pa smo brzo dobili rezultate tog konkursa i dobili smo to ko može da ide u banju. Onda smo mi u svim udruženjima objavili penzionerima ko je dobio banju. Sada koju banju? Banja će da obavesti naknadno kada ima slobodan termin. Tako da to nije sad za sad, nego malo moramo da imamo strpljenja. Država je odlučila da taj konkurs za potpuno besplatne banje ide preko udruženja penzionera. Jer od 1.760.000 ljudi, kada bi svi predali zahtev ili samo deset posto nek preda zahtev PIO fondu, obrada tih podataka bi bila par meseci. Znači, oni fizički ne mogu to da urade i onda je ovako najjednostavnije.

Dotakla se i druge kategorije penzionera koji imaju pravo na besplatnu banju.

- Druga kategorija penzionera koji imaju pravo da odu u banju, to je posle operacije. Radi se o PIO fondu, ali nije ta ista kategorija u smislu besplatne banje. Oni koji budu operisani najkasnije u roku od mesec dana posle operacije moraju da konkurišu za banju, jer se smatra da ako se u tom periodu nisu javili, da ipak postoji i drugi način rehabilitacije za njih.

