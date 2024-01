PENZIONERI, VODITE RAČUNA! Ovaj posao sa bankom može vas koštati kao Svetog Petra kajgana, EVO I ZBOG ČEGA!

Krediti za penzionere nisu tako povoljni kao za one koji su u radnom odnosu, pa može da se desi da pojedini penzioneri za isti pozajmljeni iznos vraćaju više novca nego zaposleni.

Ipak, u poslednje vreme kamate na penzionerske kredite su dostigle ogromnu cifru.

Razlog zbog koga su krediti za ovu populaciju skuplji je upravo u njihovim godinama. Većina banaka, od ovog rizika štiti se obaveznim osiguranjem kredita.

KAMATE

Kada su u pitanju sami iznosi kamata, oni se kao i kod drugih pozajmica razlikuju od banke do banke, a mogu da budu i više ako penzioner podiže kredit u banci u kojoj nema račun. Kamate se tako kreću od 15 pa do neverovatnih 23 odsto u jednoj banci. Ova kamata, doduše važi za one penzionere koji podignu kredit kod te banke, a nastave da primaju penziju u nekoj drugoj.