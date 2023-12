AKO NAPRAVITE OVE GREŠKE, PENZIJA ĆE VAM BITI ZNATNO MANJA: Kako da izbegnete zamke na koje se mnogi upecaju pri obračunu staža

Do kraja godine ostalo je još malo vremena, a to znači da do tada važe i stari uslovi za penziju. Svi oni koji ih ispunjavaju najkasnije do subote, 30. decembra, treba da podnesu zahtev za istu, što mogu da učine i elektronskim putem, međutim, trebalo bi da obrate pažnju na sledeće detalje.

Za penzijski staž nije dovoljno samo vreme koje je provedeno u nekom radnom odnosu, već za njega moraju uredno i da se uplaćuju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Kako je veliki broj preduzeća u Srbiji ranijih godina otišlo u stečaj, određena su propala, a radnici imaju praznine u radnom stažu, da bi se izbegle komplikacije i neprijatnosti, veoma je važno da se sve uredno upisuje, budući da nekad može doći do grešaka u evidenciji.

foto: Promo

Sam postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja pokreće se kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPIO), kom je službena dužnost da vodi evidenciju o ostvarenom penzijskom stažu.

Danas je olakšavajuća okolnost građanima to što brzo i lako mogu da dođu do podataka, jer sama evidencija može da se radi i elektronskim putem.

Pre početka korišćenja servisa, za onlajn proveru staža potreban je PIN kod, za koji je neophodno posetiti Fond PIO i podneti zahtev, a to je jedino što zahteva lični odlazak, sve u svrhe sigurnosti i zaštite ličnih podataka korisnika usluge.

PIN može i da se promeni

Ukoliko izgubite ili zaboravite šifru, odnosno PIN, možete da se javite Fondu PIO i tražite novu. Kako bi građani bili sigurniji, taj kod može da se promeni i kroz opciju promene PIN-a u bilo koji šestocifreni broj. Takođe, ukoliko se deset puta unese pogrešna šifra, tada će automatski biti onemogućen pristup, a biće odobren jedino unosom nove lozinke.

Zatim, kada dobijete PIN kod, otvorite elektronski servis za građane na sajtu PIO i unesite sve potrebne podatke. Kako bi se pristupilo ličnim podacima iz matične evidencije, neophodno je da se unese lični JMBG, PIN i verifikacioni kod, koji se sistemski pojavljuje svaki put kada se pristupi toj strani, a na kraju se pritisne dugme ''prijava''.

foto: Shutterstock/Ilustracija

Nakon toga, prelazi se na sledeću stranicu, gde možete da pritisnete opciju ''Izveštaj o podacima iz matične evidencije'', što je naznačeno crvenom bojom i tada dobijate izveštaj u celosti.

Izveštaj o podacima iz matične evidencije sastoji se iz tri dela: Podaci o osiguranju (Prijava M1-M3). U tom delu nalaze se podaci kada vas je poslodavac prijavio, odnosno odjavio sa osiguranja, tačnije kada ste započeli i završili radni odnos sa istim. Podaci o stažu osiguranja, zaradama i visini uplaćenih doprinosa (Prijava M4-M8). U ovom odeljku možete da vidite da li vam je staž upisan ili nije. Za to postoje kategorije ''meseci'', ''dani'' i ''časovi'', a zbir računate sami. Spisak poslodavaca koji su vas prijavljivali na PIO osiguranje.

foto: Profimedia

Kako je navedeno na sajtu PIO, svi podaci koji su uneti u matičnu evidenciju mogu naknadno i da se menjaju, ako se na bilo koji način ustanovi da su netačni, delimični ili ako neki nadležni organ u propisanom postupku utvrdi njihovu promenu.

Za sve podatke iz radnog odnosa koje smatrate netačnim, potrebno je da se obratite poslodavcima kod kojih ste radili i da zahtevom podatke koji nedostaju dostave Fondu, putem odgovarajuće prijave za promenu. U suprotnom, Fond će promenu prijavljenih podataka pribaviti u postupku ostvarivanja prava na penziju.

kurir.rs/ T.B.