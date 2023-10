KOJA DRŽAVA U REGIONU IMA NAJBOLJE USLOVE ZA PENZIJU? Evo kada komšije napuštaju radno mesto i kome se sve računaju penali

S obzirom na to da se bliži kraj godine, oni koji tek stiču uslov za penziju, svoje zahteve za penzionisanje treba da predaju najkasnije do 31. decembra.

Nadležni podsećaju da bi trebalo još jednom da se utvrdi koliko godina starosti i staža treba da se stekne za redovnu starosnu penziju, kao i da se proveri da li su sve godine staža uplaćene. Ukoliko te potvrde nedostaju, na penziju može da se čeka mnogo duže nego što je predviđeno.

Srbija: Kada se radi o Srbiji, uslovi za starosnu penziju muškaraca su ostali nepromenjeni, 65 godina života i 15 godina radnog staža, dok je za žene smanjena starosna granica. Potrebno je da se navrši 63 godine i 6 meseci života, kao i 15 godina radnog staža osiguranja. U narednoj godini se očekuje povećanje na 63 godine i osam meseci.

Da bi se ostvarilo pravo na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara ove godine, muškarcima je potrebno minimum 40 godina staža osiguranja i 60 godina života, a ženama najmanje 40 godina staža osiguranja i 59 godina i 6 meseci života. U tom slučaju, penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre nego što se navrši godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju i toj kalendarskoj godini. Iznos umanjenja za prevremenu starosnu penziju ukupno može da iznosi 20,4 odsto.

Republika Srpska: Navedeno je na njihovom sajtu da pravo na starosnu penziju ima osiguranik ili osiguranica kada navrši 65 godina i najmanje 15 godina staža osiguranja. Kada se govori o prevremenoj penziji, onaj ko nije navršio 65 godina života, ima pravo na starosnu penziju kada napuni 60 godina života i 40 godina penzijskog staža. Žena koja je osiguranik, a nema navršenih 65 godina života, ima pravo na starosnu penziju kada navrši 58 godina i 35 godina staža osiguranja.

Slovenija: Aktivno zaposleni u Sloveniji mogu da steknu uslov na starosnu penziju kada navrše 65 godina života i 15 godina staža osiguranja, a pravo na prevremenu starosnu penziju osiguranici mogu da ostvare sa 60 godina života i najmanje 40 godina staža osiguranja.

Bosna i Hercegovina: Pravo na starosnu penziju u BiH ima onaj osiguranik koji navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada dostigne 40 godina staža osiguranja, nevezano za godine života. Onaj osiguranik koji ima navršen staž osiguranja, a uvećano mu je trajanje, granica godina života za ostvarivanje prava na starosnu penziju, iz člana 40. ovog zakona, umanjuje se za ukupno uvećanje staža.

Hrvatska: Pravo na starosnu penziju u Hrvatskoj stiče onaj osiguranik koji navrši 65 godina života i 15 godina staža osiguranja. Ovi uslovi će biti važeći do 31. decembra 2029. godine. U periodu između 2020. do 2029. godine, žene će moći da ostvare pravo na starosnu penziju prema nešto boljim uslovima, pa je, stoga, u 2023. godini potrebno da navrše 63 godine i 3 meseca života, kao i 15 godina staža osiguranja. A osiguranik koji navrši 60 godina života i 35 godina radnog staža osiguranja, ima pravo na sticanje prevremene starosne penzije, a takvi uslovi su na snazi do 31. decembra 2029. godine.

Polazna tačka za određivanje prevremene starosne penzije biće trajno smanjena za 0,2 odsto za svaki mesec ranijeg ostvarivanja prava na penziju, pre nego što se navrši propisana godina osiguranika za sticanje prava na starosnu penziju, bez obzira na dužinu penzijskog staža. Ostvarivanje prava na porodičnu penziju zavisi od godina života udovca ili udovice u trenutku smrti bračnog druga, stoji na sajtu mirovinskog fonda.

