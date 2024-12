- Mi smo tada počeli kao vrlo mala redakcija, bili smo prva prilika da čitaoci na mobilnom telefonu dobiju vesti i vide šta se dešava u zemlji i svetu, to je tada bilo revolucionarno. Prošlo je 20 godina, taj tim je rastao, kao i rezultati i prepoznatljivost. Najponosniji smo na ljude koji su sve to lavovski izvukli i prilagodili se svakoj promeni, naučili mnoge stvari i povezali se u sjajan tim.

- Izuzetno je važno, odgovornost je svih nas, dakle čitavog društva, da doprinesemo, da vidimo na koji način možemo da unapredimo postojeće prakse. Ne bih volela da ovu, prednovogodišnju emisiju, mračim nekim lošim informacijama, ali činjenica je da smo prvi u Evropi po smrtnosti od recimo karcinoma dojke. I to ne zato što nam nisu dostupne prave terapije, već zato što se uglavnom pacijentkinje jave kada je bolest već u nekoj odmakloj fazi. Naš cilj je da se ta neslavna statistika promeni, da učinimo šta je u našoj moći, a kažem i podlačim to je odgovornost čitavog društva, da promenimo postojeće prakse - započela je Petrović, pa nastavila:

- Veliki zadatak ima i Ministarstvo zdravlja i RFZO, ali i mi, tu sad mislim i na medije, kolege iz medija, na nas koji možemo da okupimo sve one koji su donosioci odluka, pa i oni na drugoj strani, dakle pacijenti i udruženja pacijenata i u tom smislu mi smo već neke korake preduzeli, povezali se i sa institucijama i organizacijama i pokušavamo da okupimo, dakle da svi sednemo za isti sto, da vidimo gde je prostor, gde su prilike da prepišemo prakse iz, na primer, Evrope, koje su uspešne, koje daju rezultate. Vi, recimo, u Švedskoj sada imate situaciju gde svaka žena dobija poziv na redovan pregled i nemate tu mogućnost izbora, ne stižem ili već šta, vi morate da se javite na taj pregled i to je jako važno. Koristim priliku da podsetim naše sugrađanke, dakle sve žene u Srbiji, da mlade žene urade jednom godišnje ultrazvučni pregled, da žene preko 40 godina urade mamografiju na dve godine i već smo uradili mnogo.

- Ove godine smo taj oktobarski broj posvetili uspešnim ženama i moram da priznam da je to nešto što je obeležilo sigurno ovu godinu. To su devet uspešnih žena na naslovnoj strani. Žene iz javnog života, iz umetnosti, iz kulture, novinarstva... I mislim da je rad sa njima i uopšte ta naslovna strana nešto što nećemo zaboraviti. Međutim, tu su i naši zanimljivi i korisni događaji i pre svega zajedno sa WMG fondacijom Konferencija zdravlje žena Srbije koja je ove godine bila posvećena prevenciji raka dojke. To smo zajedno uspeli da realizujemo i mislim da je bilo stvarno na jednom visokom nivou sa stručnjacima koji su imali šta da kažu i da ponude našim čitaocima i uopšte auditorijumu koji je pratio konferenciju.