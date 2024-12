Bivoli sve češće imaju ključnu ulogu u obnovi i očuvanju vodenih i vlažnih staništa širom Evrope. Po ugledu na pozitivna iskustva i brze rezultate susednih zemalja odlučili smo se da istu praksu primenimo u Srbiji. Svojom ispašom i kretanjem pomažu u kontroli vegetacije, sprečavajući širenje invazivnih biljaka, stvaraju mozaik staništa, uključujući lokve i otvorene vodene površine, koji postaju utočišta za mnoge insekte, vodozemce, ribe i ptice i to najčešće one retke, ugrožene i zaštićene. Njihovo prisustvo obogaćuje tlo hranljivim materijama i poboljšava njegovu prozračnost i navodnjavanje, dok njihovo ponašanje u močvarama održava ravnotežu između vode i tla.

Njihova otpornost i samostalnost smanjuje potrebu za ljudskom intervencijom, što pozitivno utiče na mir i razvoj divljeg sveta. Usled valjanja u blatu, bivoli nemaju mnogo problema sa spoljašnjim parazitima poput muva i krpelja što smanjuje mogućnost od bolesti koje prenose ovi paraziti. Ove životinje ne zahtevaju intenzivnu negu, čime retko dolazi do upotrebe antibiotika i drugih lekova koji se mogu izlučivati u spoljašnju sredinu i time nepovoljno uticati na živi svet.