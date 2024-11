- ESG standardi postaju ključni kriterijumi za dugoročni uspeh. Oni nas uče kako da balansiramo ekonomske, društvene i ekološke aspekte, stvarajući poslovne modele koji su u skladu s vrednostima budućih generacija. Mi u kompaniji Vajerles medija grupa i WMG fondaciji prepoznajemo važnost ovih principa i godinama unazad nastojimo da pružimo konkretan doprinos. Ulažemo u projekte koji donose stvarne promene, od podsticanja dijaloga i promocije primera dobre prakse do masovne sadnje drveća - navela je Petrovićeva.

- Sa Evropskim zelenim dogovorom, koji je naš putokaz da Evropa postane prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. godine, već smo postigli opipljive rezultate: do 2023. smo već smanjili neto emisije za 37% u odnosu na nivoe iz 1990. godine, istovremeno povećavši naš BDP za 68%. Evropska komisija je nedavno predložila još ambiciozniji cilj za 2040: smanjenje neto emisija gasova sa efektom staklene bašte za 90%. Naši napori sežu van granica EU, posebno na naše partnere na Zapadnom Balkanu. U Srbiji pružamo značajnu podršku za smanjenje njenog ugljeničnog otiska, između ostalog kroz IPARD fondove koji pomažu poljoprivrednicima da usvoje moderne i održive tehnologije; renoviranje bolnica i škola radi povećanja energetske efikasnosti; i ulaganja u obnovljive izvore energije, poput vetroparka Kostolac i predstojećih solarnih elektrana na Kolubari i Moravi - kazala je Halačeva.

- Finansijski sektor tu svakako ima bitnu ulogu prilikom pružanja podrške poljoprivredi. Mi kao banka imamo zaposlene specijalizovane za rad sa sektorom poljoprivrede. Potrebe poljoprivrednika se menjaju sa uticajem klimatskih promena i samim tim je njima potrebna dodatna pomoć. Mi sve to moramo da uzmemo u obzir prilikom pružanja finansijskih usluga.

- Dosad su se ekologija i biodiverzitet u poljoprivredi malo pominjali, ali u svetlu klimatskih promena i pretnji koje donose to se sada znatno promenilo.

- Naši novi objekti koje gradimo su energetski efikasni, a toplotna energija je maksimalno iskorišćena. Uključujemo solarna stakla, zelene fasade, koristićemo geotermalne sonde, zelene parkinge i slično, i ti objekti koje gradimo biće u skladu s principima održive gradnje - navela je ona i dodala da sve to doprinosi uštedi energije, a ima i drugih velikih benefita.

- Ministarstvo svake godine raspisuje konkurse, izdvaja sredstva za zaštitu šuma, radi istraživačke projekte koji će nas najbolje pripremiti za posledice klimatskih promena. Takođe, omogućavamo praćenje zdravstvenih stanja šuma i predlažemo mere. Naš fokus su pošumljavanje i podizanje novih šuma, na godišnjem nivou dva i po do tri miliona stabala posadimo. U odnosu na ranije godine, to su značajni rezultati.

Gordana Jančić, pomoćnik direktora Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine JP "Srbijašume", navela je da to preduzeće u saradnji s drugim institucijama sprovodi određene projekte u smislu održavanja šuma i gazdovanja njima u kontekstu klimatskih promena.



- Klimatske promene nam se dešavaju, svake godine imamo oluje, sve više toplotnih talasa i to se dešava svuda u svetu. Šume svi posmatraju kao zaštitu od klimatskih promena, ali manje se gleda na to da su šume ugrožene, a sve to iziskuje preventive i dodatne napore naše struke.