Konferencija "Tranzit ka održivosti - budućnost transporta u Srbiji", u organizaciji kompanije WMG (Wireless Media Group) u okviru višegodišnjeg serijala konferencija "Re-set Summit", održava se danas u Privrednoj komori Srbije, uz institucionalnu podršku Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Nemačko-srpske privredne komore, kao i uz podršku partnera WMG fondacije i kompanija: Evropske investicione banke (EIB), Bex Energy Solutions d.o.o., Stadler Rail AG, MOL Serbia i Milšped Group.

Cilj ovog događaja je da podstakne dijalog i saradnju izmedu državnih institucija, transportnih preduzeća, međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i privatnog sektora kako bi se razvile efikasne strategije i rešenja za unapređenje održivog transporta u Srbiji. Razmenom iskustava i uvida u najnovije tehnologije i inovacije, konferencija će doprineti definisanju smernica za održivi razvoj transportne infrastrukture, kao i za smanjenje ekološkog otiska u sektoru transporta i logistike.

U okviru četiri panela učesnici će sagledati trenutno stanje, izazove i razvojne potencijale Srbije na putu ka održivom modelu transportnog sistema. Učesnicima i gostima su se u uvodnom delu obratili Ruža Veljović, direktorka za korporativne poslove i komunikacije Wireless Media Group i Mahailo Vesović, direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije, a konferenciju su otvorili Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Matej Zakonjšek, direktor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice.

Direktorka za korporativne poslove i komunikacije Wireless Media Group Ruža Veljović poručila je u uvodnom obraćanju da je održivi transport jedna od gorućih tema našeg vremena.

- Razmenom iskustava i uvida u najnovije tehnologije i inovacije, nadamo se da će ova konferencija doprineti definisanju smernica za održivi razvoj transportne infrastrukture, kao i za smanjenje ekološkog otiska u sektoru transporta i logistike. Ovom prilikom zahvaljujemo se i partnerima koji su nam dali pre svega institucionalnu podršku - to su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastructure, Privredna komora Srbije i Nemačko-srpska privredna komora, kao i kompanija: Evropske investicione banke (EIB), Bex Energy Solutions d.o.o., Stadler Rail AG, MOL Serbia i Milšped Group. Način na koji se krećemo, prevozimo, transporujemo proivode i sirovine, utiče ne samo na naš svakodnevni život, već i na okruženje koje ostavljamo budućim generacijama - navela je Veljovićeva.

Istakla je da održivi transport nije samo tehnologija, ili način na koji se dolazi do ispunjenja održivih ciljeva, to je promišljeni izbor - prelazak na čiste izvore energije, podrška javnom prevozu, kao i ulaganje u razvoj infrastrukture koja podstiče korišćenje alternativnih prevoznih sredstava.

- Kao kompanija posvećena inovacijama i odgovornom poslovanju, kao lideri u oblastima digitalne transformacije i medija,verujemo da je održivost put ka boljoj budućnosti. I upravo zato smatramo da je naša uloga da pokrećemo diskusije i organizujemo ovakve događaje, na kojima imamo priliku da zajedno učimo, razgovaramo i doprinesemo rešenjima koja će oblikovati svet u kojem želimo da živimo - podvukla je Veljovićeva.

Mahailo Vesović, direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije rekao je da je ova tema jedna od ključnih tema budućnosti srpske ekonomije, održive Srbije i celog regiona.

- Postoji puno problema, ali i koraka ka rešenju. Zadnjih 10 godina prisusutvujemo obnavljanju infrastrukture i moram da kažem da će se najveći iskorak tek dogoditi sa rekonstrukcijom železnica. To je pravi primer stanja u srpskoj privredi. Potrebno je da se ide u korak sa evropskom privredom, jer bez dobrog tranzita i dobre logistike imamo ograničenje rasta - rekao je on i dodao da ono što nas muči je stanje na granicama i to usporava transport i smanjuje konkurentnist privrede.

- Transport i logistika su teme o kojima moraju da razgovaraju svi akteri. Jedini način da nađemo pravo rešenje je dijalog - rekao je on.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je da saobraćaj predstavlja kičmu svake moderne države, kao i da industrija transporta prolazi kroz radiklane transformacijske promene.

- Radiklane promene koje se dešvaju omogućavaju napredak države i za nas je važno da razumemo gde možemo da privređujemo i da razvijamo industriju, zato je naš zadatak da stvorimo transportni sistem koji će povezati ljude i resurse - rekao je Vesić i dodao da je od 2012. godine do danas, Srbija izgradila 468 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, a u ovom trenutku se gradi 643 kilometara. U planu je izgradnja i rekonstrukcija dodatnih 890 kilometara.

Što se železničke infrastrukture tiče, istakao je Vesić, od 2012. godine do danas, Srbija je izgradila 108,1 kilometar novih pruga i rekonstruisala 831,8 kilometara.

- Trenutno, u toku je rad na rekonstrukciji i izgradnji novih 277,7 kilometara, a u bliskoj budućnosti, planirana je izgradnja i rekonstrukcija impozantnih 1.986 kilometara. Iz Subotice će se stizati do Beograda za sat i 10 minuta, a to znači razvoj privrede, dolazak novih investicija - rekao je Vesić i dodao da će se raspisati tenderi za prugu Beograd-Niš, ali da ćemo za dve godine povezati Beograd i Budimpeštu, te će se stizati za 2 sata i 45 minuta.

- Imamo 1.520 kilometara brze pruge od Budimpešte do Atine, to će biti najduža brza pruga u Evrpopi. Srbija će postati centralno železničko čvoriste u ovom delu Evrope - rekao je on i dodao da je za nas važno da iskoristimo i reke, a radi se i na mnogim drugim projektima.

- Aerodorm Nikola Tesla će biti povezan sa železnicom što onda omogućava razne druge pogodnosti. Radićemo i na proširenju pista na aerodromu - istakao je i dodao da ćemo na svakih sedam kilometara imati i jedan elektro punjač na putevima čime ćemo biti bolji od mnogih zemalja u EU.

Vesić je istakao i da se počelo na realizaciji velikih državnih projekata.

- Za nas je važno da razvijamo svaku vrstu saobraćaja, jer to znači razvoj Srbije. Naša snaga je da budemo povezani, jer to znači bolji životni standard, bolji život, ulaganja...

Matej Zakonjšek, direktor Stalnog sekretarijata Transportne zajednice, je rekao da je transport ključna struktura koja povezuje naše zemlje i gradove i današnje rasprave mogu nam pomoći da zajedničkom snagom unapredimo održivost, sigurnost i otpornost našeg saobraćaja.

- Transportna zajednica, međunarodna organizacija posvećena mobilnosti i transportu nalazi se na čelu jedne transformativne mere. Naša misija je jasna da tržišta zapadnog Balkana integrišemo u okviru EU, pratimo zakonodavstvo i standarde EU, dok u isto vreme podstičemo originalnost i saradnju. Ovo putovanje nije samo o transportu, radi se o putovanju u budućnosti, gde je mobilnost ne samo efikasna već i ekološko svesna - rekao je on i dodao da kada pričamo o održivoj mobilnosti važno je prepoznati i hitne izazove, kao što je emisija gasova iza saobraćaja.