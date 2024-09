- Odgovor se krije u jednom od najkomplikovanijih problema današnjice, a to je aterosklerotični plak. U krvnim sudovima svakoga od nas tokom života dolazi do taloženja fibrolipidnog plaka, koji sužava krvni sud i na kraju dovede do infarkta i šloga. Na formiranje ovog plaka utiču brojni faktori rizika kao što su pušenje, fizička neaktivnost, stres, poremećaj lipida u krvi, povišen krvni pritisak, ali značajan uticaj imaju i godine starosti, odnosno genetika. Ti mehanizmi su vrlo komplikovani.



- Posebno opasan faktor rizika je poremećaj lipida u krvi ili, kako se popularno zovu, hiperlipidemije, kada dolazi do nagomilavanja takozvanih štetnih lipida. U savremenoj medicini imamo više štetnih lipida za koje je pokazano da su direktno odgovorni što je tokom godina došlo do nagomilavanja aterosklerotičnog plaka i nastanka infarkta i šloga. Danas imamo brojne lekove koji snižavaju koncentraciju ovih lipida u krvi. Istakao bih da se znatan broj ljudi, kada u analizama vidi povišene vrednosti, ne obazire mnogo na njih, niti odlazi kod lekara da vidi da li je potrebno uzimati lekove za njih ili započeti dijetu. To je posebno opasno, jer povišeni lipidi u krvi često nisu propraćeni nikakvim simptomima. Osoba može da ih ima godinama, pa i decenijama, i da ne oseti nikakav problem. Ljudi zaboravljaju da se ovi lipidi godinama nakupljaju sužavajući krvne sudove srca i mozga i mogu dovesti do infarkta i šloga bez ikakvih simptoma, kao i do naprasne srčane smrti.