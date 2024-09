Poslovanje u skladu sa ESG standardima ključno je za održivi razvoj i dugoročni ekonomski rast, kako globalno, tako i u Zapadnom Balkanu. Zato je u Beogradu osnovana prva neprofitna organizacija fokusirana na ESG standarde, Western Balkans ESG Foundation, koja predstavlja značajan korak ka unapređenju poslovnog okruženja i održivosti u regionu.

S obzirom da su klimatske promene i neodrživo upravljanje životnom sredinom među najozbiljnijim izazovima našeg vremena, kompanije i kreatori politike moraju da integrišu održivost u svoje strategije, dnevno poslovanje i prakse donošenja odluka.Investitori sve više usmeravaju kapital ka ESG projektima, a predviđa se da će ove investicije dostići 53 triliona dolara do 2025. godine.

Western Balkans ESG Foundation teži da doprinese održivoj tranziciji nacionalnih ekonomija zemalja Zapadnog Balkana, stremeći da postane pokretač održive integracije ESG standarda u svakodnevnom poslovanju, javnim politikama i lokalnoj zajednici, kao i da doprinese transparentnom izveštavanju i obrazovanju. Posebno je usmerena ka sektoru malih i srednjih preduzeća, preduzetnicama, mladim preduzetnicima do 30 godina, kao i kompanijama u vlasništvu žena i mladih do 30 godina.