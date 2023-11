"ŠABAC NEĆE IMATI NEZAPOSLENO LICE" Kineska kompanija uložila 310 miliona! Gradonačelnik Šapca: Zapošljava se 5.000 ljudi

Severozapadna industrijska zona u Šapcu zapošljava više od 5000 ljudi i prostire se na provršini od 600 hektara.

U najvećem gradu Mačvanskog okruga dešava se privredno čudo. Grad investitorima na ovom prostoru nudi potpuno opremljeno zemljište, dobru putnu infrastrukturu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, gasne priključke i sve što je potrebno za poslovanje firme.

- Šabac je u poslednje tri godine bio veliko gradilište, a zaista od same najave da će država uraditi auto-put od Rume do Šapca, novi most preko Save i brzu saobraćajnicu prema Loznici, počelo je u našoj severozapadnoj industrijskoj zoni kupovina zemljišta za privredne subjekte. Dakle, u poslednje tri godine, grad Šabac je prodao 117 hektara u industrijskoj zoni za nove pogone, prodaja 36 parcela i 32 nova investitora su došla u grad - rekao je Aleksandar Pajić, gradonačelnik Šapca.

- S obzirom na veličinu severozapadne radne zone, investitorima je data mogućnost da sami biraju oblik i položaj, odnosno veličinu parcele. Nakon toga, GU radi projekat parcelacije, objavljuje oglas koji traje 30 dana. Početna cena po oglasu je 120.000 evra po hektaru. Dodatnih troškova, mimo kupovine zemljišta i poreza na prenos apsolutnih prava, investitor nema - rekao je Dragan Vasić, Odejenje za lokalni ekonomski razvoj, GU Grada Šapca.

U severozapadnoj industrijskoj zoni Šapca, popunjeno je nešto manje od polovine kapaciteta zemljišta. Otvaranjem auto-puta polovinom oktobra ove godine, privrednicima je olakšan transport sirovina, ali i distribucija proizvoda ka prestonici, kao i ostalim gradovima, ali i okolnim državama.

- Najveća kompanija koja je došla u poslednje tri godine je kineska kompanija "Mint" koja će uložiti u četiri svoja industrijska postrojenja nešto oko 310 miliona evra. Tako nešto u poslednjih 80 godina nije uloženu u gradu Šapcu. Taj projekat bi trebalo u narednih godinu i po dana da zaposli oko 2.600 radnika u sve četiri fabrike. Pomenuta kompanija sarađuje sa 80% svetske automobilske industrije - rekao je gradonačelnik Šapca.

Pored kineske kompanije "Minth" tu je i japanska kompanija "Yazaki", zatim 11 italijanskih kompanija i veliki broj domaćih firmi. Još jedna od pogodnosti grada Šapca je poslovanje u slobodnoj zoni.

- Šabac za godinu ili dve neće imati nezaposlenih lica, odnosno u gradu neće raditi samo onaj koji to ne bude želeo. Privreda grada je uložila i u one ljude koji žele da prošire svoje biznise. Zahvaljujemo se državi na velikim podsticajima i tome što je uložila u infrastrukturu da bi Šabac bio ono što jeste, odnosno top destinacija za privredna ulaganja - rekao je gradonačelnik Šapca.

Ovaj tekst je sufinansiran iz budžeta Grada Šapca. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

