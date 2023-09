DUD, BAGREM I SIBIRSKI BREST ZASAĐENI PREKO DEPONIJE! Uspešno sprovedena još jedna akcija "Zasadi drvo" za ozelenjivanje Srbije

Tokom četiri sezone projekta "Zasadi drvo" koji je pokrenula Adria Media Group koja je u međuvremenu integrisana u kompaniju WMG u partnerstvu sa dm drogerie markt posadjeno je nesto vise od 600.000 sadnica na vise od 350 lokacija.

Samo jedna od mnogobrojnih akcija "Zasadi drvo" sprovedena je u februaru ove godine u Čelarevu nadomak Bačke Palanke. Na mesto nekadašnje deponije uz podršku velikog broja volontera zasađene su sadnice duda, bagrema i sibirskog bresta.

- Mi kažemo u šumarstvu da smo prve godine zadovoljni ako se sadnica primi. Ovde je zaista veliki broj sadnica opstao i uspeo da preživi. Ima nekih manjih ispadanja, pa i do nekih sušenja je došlo što je sasvim normalno. Mi ćemo tokom jesenje sezone to popraviti ako bude potrebno. Unećemo nove vitalne sadnice na mestima gde je došlo do većeg sušenja - rekla je Slađana Dabić iz JP Vojvodinašume - i dodala:

- Ono što je važno da kažam jeste da kada se radi o dekultivaciji deponije mi idemo sa više sadnica nego što je potrebno upravo računajući da se neke sadnice neće primiti. Trebalo je uticati na ljude da odustanu od navike gde su ovu površinu koristili za odlaganje otpada iz svog dvorišta.

Nove aktivnosti kreću od 29. septemba, a sve informacije vezane za njih možete pratiti na zasadidrvo.rs i društvenim mrežama.

