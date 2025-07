Dajana bila mozak operacije

Čarls Ingram, bivši major britanske vojske, našao se u centru skandala kada je otkriveno da je varao u popularnom kvizu. Kako su on i Dajana zapali u velike dugove, znali su da im je jedini izlaz dobitak na lutriji ili osvajanje nagrade u nekom od tada popularnih kvizova.

I kako su znali da na njegov intelekt ne mogu da se oslone, bračni par je skovao plan da varanjem dođe do nagrade . Dajana je, u takvoj rapsodeli uloga, postala "mozak operacije", a Čarls izvršitelj.