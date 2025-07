Kafići na Adi Ciganliji , poznatoj kao "Beogradsko more", nude raznovrsno iskustvo za posetioce, a u tu raznovrsnost spadaju, naravno, i cene po kafićima .

U jednom od ugostiteljskih objekata na Savskom jezeru cena limunade od 0,3l iznosi 365 dinara, dok je cena ceđene limunade 390 dinara. Ceđena pomorandža košta 485 dinara. Cene kafe kreću se od 240 dinara za domaću, do 355 dinara za nes kafu, a ako ste ljubitelj kafe s mlekom, za taj užitak moraćete da doplatite dodatnih 55 dinara.

Cene alkoholnih pića, poput piva od 0,33l, kreću se od 395 dinara pa sve do neverovatnih 625 dinara za veliko točeno. Ako želite da popijete žestinu, moraćete da izdvojite od 385 do 465 dinara po čašici. Kokteli koštaju od 715 do 1.400 dinara. Obična flaširana voda od 0,33l košta 285 dinara.