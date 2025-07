Dopunska pokrića kao što su poplava, bujica i zemljotres u proseku povećavaju cenu za još 10 do 20 odsto.

Najpovoljniji paketi koje smo pronašli koštaju već od 200 dinara mesečno. Tako se paket osiguranja za stan od 60 metara kvadratnih kreće od 5.600 do 8.500 dinara godišnje, u zavisnosti od pokrića.

Suma osiguranja varira, ali prosečne polise pokrivaju štete do:

S obzirom na to da oluja, požar ili poplava mogu izazvati štetu od nekoliko stotina do desetina hiljada evra, godišnja premija od 50 do 80 evra predstavlja racionalnu investiciju. Korisnici ističu da su polise bile ključne prilikom nadoknade štete nakon nevremena i poplava.