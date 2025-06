Do sada je postojala određena tolerancija – Ministarstvo finansija je za prvih šest meseci 2025. godine „gledalo kroz prste“ na tehničke greške u evidencijama PDV-a na SEF-u, pod uslovom da one nisu uticale na ukupan obračunat porez. Taj prelazni period bio je zamišljen kao prilika za prilagođavanje obveznika novom sistemu.

“Zakon o elektronskom fakturisanju i prateći pravilnik predviđaju konkretne kazne koje se za pravna lica i javna preduzeća kreću od 200.000 do dva miliona dinara. Za preduzetnike su kazne nešto blaže – od 50.000 do 500.000 dinara, dok su za odgovorna lica predviđene kazne od 50.000 do 150.000 dinara”, navodi naša sagovornica.