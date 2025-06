Prema izjavama turističkih radnika iz solunske regije već sada je na Halkidikiju od 150.000 turista, a 30.000 iz Srbije. U sezoni se očekuje da se ovaj broj poveća.

S obzirom na to da je Grčka najpopularnija letnja destinacija za građane Srbije i da tamo letuje oko 1,5 miliona ljudi godišnje, evo nekoliko servisnih informacija za one koji putuju u sopstvenom aranžmanu kolima.

Od Beograda do Halkidikija putarina za putničke automobile košta oko 28 evra. Veći deo plaćamo na srpskim naplatnim rampama, a ostatak Makedoncima i Grcima.

Putarina Foto: Nebojša Mandić/Ilustracija

Putarina od Beograda do Niša košta 1.130 dinara dinara. A od Beograda do Preševa 1.890 dinara ili 16,5 evra.

Kroz Severnu Makedoniju čeka nas šest naplatnih rampi. Cene su od 60 denara (oko jedan evro) do 100 denara (oko 1,6 evra). Sveukupno trošak prolaska kroz S. Makedoniju košta 380 denara ili sedam evra.

U Grčkoj, čim se pređe granični prelaz Evzoni plaća se putarina od 2,4 evra. Na obilaznici oko Soluna, ko ide za Halkidiki, plaća se još 0,55 evra.

Grčka Foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

Ako idete dalje na jug do Atine, od Soluna do glavnog grada Grčke, putarina iznosi 33,25 evra.

Od Evzonija do Tasosa putarina je 8,5 evra, do Lefkade 16,9 evra, do Krfa 13,2 evra, a do Paralije 5,7 evra.

Plaćanje putarina je naravno moguće gotovinom. Problem, posebno kroz Makedoniju može biti nedostatak denara. Zato je najlakše plaćati platnom karticom pošto tada nema provizija.

Ipak, daleko je komfornije i brže platiti TAG-om. Od 2023. godine Srbije i S. Makedonija su integrisale beskontaktnu naplatu putarina pa sa našim TAG-om može se plaćati i putarina u Makedoniji, jedino što je potrebno povezati TAG uteđaj sa platnom karticom.

Tag ENP Foto: Promo Nis

Osim toga, Makedonija ima i sopstvene kartice za plaćanje putarine (Mcard) koje se prethodno dopune sredstvima i to je moguće uraditi i preko sajta pomoću platne kartice. Ova kartica košta 100 denara ili 1,6 evra, a minimalna uplata za dopunu je takođe 300 denara ili oko pet evra.

Prema poslednjim informacijama, od 1. jula bi trebalo da se poveže u sistem i grčka naplata putarina.

Za putnike koji prolaze kroz Severnu Makedoniju obavezan je zeleni karton koji košta oko 2.000 dinara. Ako kojim slučajem zaboravite ranije da kupite zeleni karton, na samom graničnom prelazu on košta 50 evra.

Naravno, najveći trošak puta je gorivo. Potrošnja i goriva i novca, u velikoj meri zavisi i od tipa automobila, vrste pogonskog goriva, ali i načina vožnje, kao i spoljne temperature, odnosno da li radi klima ili ne.

Gorivo i novčanik Foto: Shutterstock

Za one koji se voze na evrodizel, trenutna cena u Srbiji je 189 dinara ili oko 1,61 evra za litar. u S. Makedoniji se kreće od 1,35 do 1,4 evra, a u Grčkoj oko 1,85 evra.

Što se tiče benzina BMB95 u Srbiji je litar 179 dinara ili 1,53 evra, u Makedoniji je evrodizel oko 1,1 evra dok je u Grčkoj 1,47 evra, mada treba imati na umu da je na ostrvima, gorivo znatno skuplje.

Druga letnja destinacija u koju naši građani najčešće idu kolima je Hrvatska.

Hrvatska, putarina, naplatna rampa Foto: Printscreen YouTube/Nova TV

Putarina od Beograda do Šida iznosi 500 dinara ili 4,5 evra. Dalje od granice do Zagreba putarina je 18,6 evra. Od Zagreba do Rijeke putarina je 10,1 evro, od Zagreba do Zadra 17,6 evra, a do naplatne stanice Dugopolje kod Splita 26,4 evra.

U Hrvatskoj je litar evrodizela od 1,4 evra, a benzina 1,47 evra.

Vozači bi trebalo da obrate pažnju i na kazne za saobraćajne prekršaje u ovim zemljama.

Saobraćajne kazne Foto: Shutterstock

Kazna za prekoračenje brzine u S. Makedoniji je od 50 pa do čak 300 evra,a u Grčkoj od 100 do 350 evra. U Hrvatskoj se kazna kreće od 30 evra za prekoračenje manje od 10 kilometara na sat, pa do 660 evra za prekoračenje veće od 50 kilometara na sat.

U Grčkoj je kazna za nevezivanja pojasa čak 350 evra, a razgovor telefonom u toku vožnje 100 evra. U S. Makedoniji je nevezivanja pojasa 20 evra, a korišćenje mobilnog telefona u vožnji 45 evra. U Hrvatskoj je kazna za oba oko 130 evra.

Treba voditi računa i o kaznama za nepropisno parkiranje, pa recimo u Grčkoj mogu da idu do 350 evra uz oduzimanje registarskih tablica.

Najveće kazne nosi vožnja u alkoholisanom stanju.