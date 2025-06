Ako klima ne hladi, curi voda ili se uopšte ne uključuje, majstori će doći – ali to ćete platiti. Sam izlazak na teren, bez obzira na to da li će klima biti popravljena ili ne, u većini gradova u Srbiji košta od 1.500 do 3.000 dinara. U Beogradu, cene idu i do 4.000 dinara, naročito ako se zove hitna intervencija, odnosno vanredno ili tokom vikenda.